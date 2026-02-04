Las acciones de Santander caen tras el acuerdo para comprar Webster

Por Jesús Aguado

MADRID, 4 feb (Reuters) -

Las acciones de Santander descendían hasta un 5% ⁠el miércoles tras el

anuncio de la adquisición

del ⁠banco estadounidense Webster Financial por 12.200 millones de dólares y la advertencia sobre riesgos de ejecución a corto plazo por parte de analistas, que por lo demás acogieron con satisfacción ⁠el acuerdo.

Ana ‌Botín, la ​presidenta del banco español, que se ha mantenido firme en la presencia del banco en Estados Unidos ​a pesar de que durante años la rentabilidad allí ha sido inferior a la del grupo, dijo ‌a los analistas que para convertirse en un actor global ‌hay que estar presente en Estados Unidos.

Barclays ​dijo que la adquisición de Webster contribuiría a acelerar el ratio de retorno sobre el capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) de Santander en Estados Unidos, una medida de la rentabilidad, hasta situarlo en torno al 18% en 2028, frente al 10,8% actual.

El bróker también dijo que las preocupaciones de los inversores se centraban en el cambio percibido con respecto al mensaje anterior, que favorecía el crecimiento orgánico y las recompras frente a las operaciones en Estados Unidos, algo que Botín trató de ⁠disipar diciendo que no habrá más adquisiciones complementarias en los próximos tres años.

Las acciones de Santander bajaban un , tras haber perdido ​un 125% el año pasado.

Santander dijo que espera que la operación genere un ahorro de costes de unos 800 millones de dólares para finales de 2028.

Morgan Stanley dijo que ese ahorro representaba el 55% de la empresa objetivo o el 19% de la combinada, y se sumaría a los 200 millones de dólares de recortes de costes independientes que Santander US tiene previstos, lo que supondría un riesgo de pérdida de ingresos.

"En nuestra opinión, ⁠esto limitaría el potencial alcista de las sinergias de financiación", dijo la correduría estadounidense.

Sin embargo, Jefferies afirmó que las ​sinergias previstas estaban en línea con acuerdos anteriores.

Santander ofreció 48,75 dólares en efectivo por cada acción de Webster y 2,0548 acciones de Santander por cada acción de Webster, lo que representa un valor total de 75 dólares por acción, una prima del 14% ‍sobre su precio medio ponderado por volumen de 65,75 dólares durante el periodo de tres días que finalizó el lunes.

El martes, las acciones de Webster avanzaban un 9%, hasta los 71,95 dólares.

Dado que la estructura para financiar la operación se dividió en un 65% en efectivo y un 35% en nuevas acciones, lo que implica una ampliación de capital de alrededor de ​3.500 millones de euros, Jefferies estimó que el impacto en el capital, de 140 puntos básicos, "sería manejable".

El miércoles, Santander lanzó una recompra de acciones por valor de 5.000 millones de euros como parte de su política de remuneración a los accionistas. (Información de Jesús Aguado; información adicional ‍de Emma Pinedo; edición de David Goodman y Elaine Hardcastle; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)