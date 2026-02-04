Las acciones de Santander caen tras el acuerdo propuesto con Webster
MADRID, 4 feb (Reuters) -
Las acciones de Santander descendían hasta un 5% el miércoles tras el anuncio de su de Webster Financial
por 12.200 millones de dólares y la señalización de riesgos de ejecución a corto plazo por parte de analistas, que por lo demás acogieron con satisfacción la lógica estratégica de la operación.
Ana Botín, la presidenta del banco español, que se ha mantenido firme en la presencia del banco en Estados Unidos a pesar de que durante años la rentabilidad allí ha sido inferior a la del grupo, dijo a los analistas que para convertirse en un actor global hay que estar presente en Estados Unidos.
Barclays dijo que la adquisición de Webster contribuiría a acelerar el ratio de retorno sobre el capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) de Santander en Estados Unidos, una medida de la rentabilidad, hasta situarlo en torno al 18% en 2028, frente al 10,8% actual.
El bróker también dijo que las preocupaciones de los inversores se centraban en el cambio percibido con respecto al mensaje anterior, que favorecía el crecimiento orgánico y las recompras frente a las operaciones en Estados Unidos, algo que Botín trató de disipar diciendo que no habrá más adquisiciones complementarias en los próximos tres años.
Las acciones de Santander bajaban un 3,5% a las 1036 GMT, tras haber perdido un 125% el año pasado.
"Sigue existiendo el riesgo de ejecución, especialmente en lo que respecta a la consecución de las ambiciosas sinergias de costes y la secuenciación de la integración", señaló Barclays en una nota, aunque añadió que Webster era una franquicia complementaria y de alta calidad que mejora la calidad de los depósitos y diversifica los ingresos.
Santander dijo que espera que la operación genere un ahorro de costes de unos 800 millones de dólares para finales de 2028, lo que equivale aproximadamente al 19% de la base de costes combinada. (Información de Jesús Aguado; información adicional de Emma Pinedo; edición de David Goodman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)