Las acciones de Santander caen tras el acuerdo propuesto con Webster

MADRID, 4 feb (Reuters) -

Las acciones de Santander descendían hasta un 5% el miércoles tras el anuncio ⁠de su de Webster Financial

por ⁠12.200 millones de dólares y la señalización de riesgos de ejecución a corto plazo por parte de analistas, que por lo ⁠demás ‌acogieron ​con satisfacción la lógica estratégica de la operación.

Ana Botín, la presidenta del banco ​español, que se ha mantenido firme en la presencia del ‌banco en Estados Unidos a pesar de que ‌durante años la rentabilidad allí ​ha sido inferior a la del grupo, dijo a los analistas que para convertirse en un actor global hay que estar presente en Estados Unidos.

Barclays dijo que la adquisición de Webster contribuiría a acelerar el ratio de retorno sobre el capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) de Santander en Estados Unidos, una medida de ⁠la rentabilidad, hasta situarlo en torno al 18% en 2028, frente al 10,8% actual.

El ​bróker también dijo que las preocupaciones de los inversores se centraban en el cambio percibido con respecto al mensaje anterior, que favorecía el crecimiento orgánico y las recompras frente a las operaciones en Estados Unidos, algo que Botín trató de disipar diciendo que no habrá más adquisiciones complementarias en los próximos ⁠tres años.

Las acciones de Santander bajaban un 3,5% a las 1036 GMT, tras ​haber perdido un 125% el año pasado.

"Sigue existiendo el riesgo de ejecución, especialmente en lo que respecta a la consecución de las ambiciosas sinergias de costes y la ‍secuenciación de la integración", señaló Barclays en una nota, aunque añadió que Webster era una franquicia complementaria y de alta calidad que mejora la calidad de los depósitos y diversifica los ingresos.

Santander dijo que espera que la operación genere un ahorro de ​costes de unos 800 millones de dólares para finales de 2028, lo que equivale aproximadamente al 19% de la base de costes combinada.