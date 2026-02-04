Las acciones de software de EEUU caen por alerta sobre la disrupción de la IA de Anthropic

Por Danilo Masoni

4 feb (Reuters) - Las acciones de empresas de software estadounidenses prolongaban su caída el miércoles, debido al temor por las perturbaciones causadas por ⁠la inteligencia artificial (IA), y algunos analistas advirtieron ⁠de una mayor volatilidad en la medida en que los inversores evalúan si el desafío es existencial para el sector.

La venta masiva se desencadenó por una nueva herramienta legal de Anthropic, ⁠que mostró ‌el creciente ​impulso de la industria de la IA en sectores que pueden generar los lucrativos ingresos empresariales necesarios para ​financiar inversiones masivas en tecnología.

La expansión ha despertado el temor a una disrupción en sectores que van ‌desde las finanzas hasta el derecho.

Al enfrentarse a un avance ‌más lento en el desarrollo de los modelos ​de IA que impulsan su tecnología, startups como OpenAI y Anthropic se ven presionadas para justificar sus elevadas valoraciones. Su estrategia recuerda a cómo Amazon revolucionó varios sectores al conquistar primero un nicho de mercado de libros online y luego usar su posición para construir un negocio que ahora abarca el comercio minorista, la nube y la logística. Sin embargo, algunos analistas afirman que el éxito de las startups de IA está lejos de estar garantizado, dado que carecen de los datos especializados que son cruciales para ⁠las empresas de estos sectores. "Parece un salto ilógico extrapolar Claude Cowork Plugins, o cualquier otra herramienta de productividad personal similar, a la expectativa ​de que todas las empresas vayan a escribir y mantener un producto a medida para sustituir todas las capas de software empresarial crítico que hayan implementado", dijo Mark Murphy, director de Investigación de Software Empresarial de Estados Unidos en J.P. Morgan. El índice S&P 500 de software y servicios cayó casi un 13% en cinco sesiones y ha bajado un 26% desde un máximo de octubre, mientras que el S&P 500 alcanzó su máximo histórico esta misma semana. "Aún ⁠no hemos llegado al punto en el que los agentes de IA vayan a destruir las empresas de software, ​especialmente teniendo en cuenta las preocupaciones en torno a la seguridad, la propiedad y el uso de los datos", dijo Ben Barringer, director de investigación tecnológica de Quilter Cheviot.

"En épocas de volatilidad, la gente suele actuar primero y preguntar después. Por lo tanto, no ‍se trata necesariamente de un incidente aislado y es probable que haya más volatilidad".

El impacto no solo se sintió en las empresas tecnológicas, sino también en las empresas de crédito privadas que conceden grandes préstamos a las empresas de software. Blue Owl Capital caía un 9,8% el martes, mientras que Ares Management bajaba un 10,2% y KKR perdía un 9,7%.

Thomson Reuters, empresa matriz de ​Reuters News y que cotiza en el Nasdaq, cayó alrededor de un 2% tras la caída récord del 16% del martes por el temor a que la IA pueda amenazar su división jurídica principal.

Salesforce, CrowdStrike, Adobe e Intuit bajaban entre un 2% y un 6,6%. (Reporte de ‍Danilo Masoni. Contribución de Medha Singh y Siddarth S. Edición en español de Javier López de Lérida)