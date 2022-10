Las acciones de tecnológicas chinas se hunden por restricciones a las exportaciones de chips de eeuu

(.)

Por Josh Horwitz y Jason Xue

SHANGHÁI, 10 oct (Reuters) - Las acciones de los gigantes tecnológicos chinos Alibaba Group y Tencent , así como las de los fabricantes de chips, se desplomaron el lunes por el temor de los inversores ante las nuevas medidas de control de exportaciones de Estados Unidos, que pretenden frenar los avances tecnológicos y militares de Pekín.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó el viernes un amplio conjunto de controles a la exportación, entre los que se incluye una medida para impedir el acceso de China a determinados semiconductores fabricados en cualquier parte del mundo con equipos estadounidenses.

Las medidas, algunas de las cuales entran en vigor de forma inmediata, podría suponer el mayor cambio en la política estadounidense de exportación de tecnología a China desde la década de 1990.

Los expertos afirman que las nuevas normas tendrán un amplio impacto, frenando los esfuerzos de China por desarrollar su propia industria de chips y avanzar en la investigación comercial y estatal relacionada con las armas militares, la inteligencia artificial, los centros de datos y muchas otras áreas que se nutren de supercomputadoras y chips de alta gama.

Según la nueva normativa, las empresas estadounidenses deben dejar de suministrar a los fabricantes chinos equipos que puedan producir procesadores relativamente avanzados -chips lógicos de menos de 16 nanómetros (nm), chips DRAM de menos de 18 nm y chips NAND con 28 capas o más- a menos que obtengan primero una licencia.

Esto afectará a los principales fabricantes de chips por contrato de China, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) y Hua Hong Semiconductor Ltd, así como a los principales fabricantes de chips de memoria respaldados por el Estado, Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC) y Changxin Memory Technologies (CXMT).

En cuanto a los chips de memoria, los observadores de la industria han señalado a YMTC y CXMT como las mayores esperanzas de China para entrar en el mercado mundial, compitiendo codo a codo con las principales empresas, como Samsung Electronics y Micron Technology.

La prohibición de suministro de equipos para la producción de chips de gama alta también podría tener un impacto en cascada sobre los chips más sencillos, según los analistas.

Stewart Randall, que sigue el sector de los semiconductores en China en la consultora Intralink, con sede en Shanghái, dijo que, en el caso de los chips NAND, el mismo equipo utilizado para producir NAND de 128 capas puede producir también NAND más sencillos de 64 capas.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, calificó el sábado la decisión como un abuso de las medidas comerciales destinadas a reforzar la "hegemonía tecnológica" de Estados Unidos.

Impacto en el sector

Entre los fabricantes de herramientas estadounidenses que ahora se ven obligados a suspender los envíos a las fábricas de propiedad totalmente china que producen chips lógicos avanzados se encuentran KLA Corp, Lam Research Corp y Applied Materials Inc, lo que hizo que sus acciones bajaran alrededor de un 4% y un 8%.

El índice de semiconductores de Filadelfia caía un 3,4%.

En cuanto a los chips de inteligencia artificial avanzada, los papeles de Nvidia Corp y Advanced Micro Devices Inc , que se encuentran entre los principales proveedores de China, cedían alrededor de un 3%.

Algunos expertos del sector afirman que la prohibición también podría afectar a los centros de datos comerciales de los gigantes tecnológicos chinos. Las acciones de la empresa de comercio electrónico Alibaba y de la empresa de medios sociales y juegos Tencent, que dependen en gran medida de los centros de datos, cayeron un 3,3% y un 2,5%, respectivamente.

Un índice que mide a las empresas de semiconductores de China se desplomó casi un 7%, y el STAR Market de Shanghái, centrado en la tecnología, bajó un 4,5%.

Los títulos de SMIC cayeron un 4%, los del fabricante de equipos de chips NAURA Technology Group Co se hundieron un 10% -en el límite diario- y los de Hua Hong Semiconductor se desplomaron un 9,5%.

Las acciones de la empresa de investigación de inteligencia artificial SenseTime y del fabricante de equipos de vigilancia Dahua Technology, que se verán privadas de los chips fabricados con tecnologías estadounidenses, cayeron un 5,7% y un 10%, respectivamente.

El impacto en las acciones tecnológicas fuera de China fue limitado el lunes, ya que los mercados financieros de Corea del Sur, Japón y Taiwán estaban cerrados por feriados.

El índice tecnológico europeo cedía un 0,8%, mientras que las acciones de las empresas chinas Alibaba , JD.com y Pinduoduo que cotizan en Nueva York caían entre un 3% y un 7%.

(Reporte de Josh Horwitz y Jason Xue; reporte adicional de Anisha Sircar y Medha Singh en Bengaluru; Escrito por Miyoung Kim; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters