Las acciones de Tesla caen por la presión sobre los márgenes pese a ventas récord

Por Joel Jose y Akash Sriram

23 oct (Reuters) - Las acciones de Tesla caían un 4,4% el jueves después de que el fabricante de vehículos eléctricos liderado por Elon Musk extendió su racha de incumplimientos de las estimaciones de ganancias a un cuarto trimestre, incluso cuando las ventas alcanzaron máximos históricos.

El aumento de los costos y la disminución de los ingresos de los créditos regulatorios altamente rentables redujeron los márgenes de Tesla, lo que subraya que incluso el fabricante de vehículos eléctricos está sintiendo las presiones de costos que se extienden a través de la industria automotriz mientras el presidente Donald Trump modifica las políticas de Estados Unidos.

A pesar de la compresión de márgenes a corto plazo, la fuerte valoración de Tesla todavía se basa en las expectativas de los inversores de que el crecimiento futuro vendrá de la robótica y la inteligencia artificial, a pesar de que las ventas de vehículos siguen generando la mayor parte de sus ingresos.

En el tercer trimestre, los costos de la compañía aumentaron bruscamente, incluidos más de US$400 millones en aranceles sobre piezas de automóviles debido a las políticas comerciales de Trump, dijo el director financiero Vaibhav Taneja.

"La compresión del margen es la verdadera preocupación. Los mayores gastos operativos, el aumento de los aranceles y los menores ingresos por créditos regulatorios golpean a la vez", dijo Farhan Badami, analista de mercado de eToro.

"Tesla está sorteando los factores adversos a corto plazo recortando costos y gestionando el inventario, pero la historia de valor a largo plazo depende de productos a los que todavía les queda algún tiempo para ser rentables comercialmente".

El actual giro de Musk para posicionar a Tesla como una empresa centrada en la robótica y la tecnología de autoconducción ha ayudado a restaurar parte del optimismo de los inversores.

Si las pérdidas se mantienen, la empresa perderá más de US$60.000 millones de su valoración de US$1,47 billones, la mayor para un fabricante de automóviles a nivel mundial.

La acción cotizaba a más de 200 veces las expectativas de beneficios de la empresa, un precio significativamente superior al de las grandes tecnológicas y otros valores de megacapitalización.

Las acciones de Tesla han experimentado fuertes oscilaciones en 2025.

Las acciones cayeron hasta un 39% hasta marzo en medio de una débil demanda y una reacción política vinculada a los vínculos de Musk con el Gobierno de Trump, lo que llevó a llamadas de boicot.

Las acciones volvieron a subir este año después de que el consejo de Tesla presentó el mes pasado un plan de compensación del CEO de un billón de dólares para la aprobación de los accionistas, con la esperanza de incentivar a Musk a centrarse en el crecimiento de la compañía.

Las acciones han ganado casi un 9% en lo que va de año, aunque sigue siendo una de las más débiles entre las "7 magníficas", un grupo de empresas tecnológicas de gran capitalización.

El récord de entregas de vehículos eléctricos ayudó a Tesla a batir las previsiones de ingresos del tercer trimestre, impulsada por la prisa de los compradores estadounidenses por asegurarse los incentivos fiscales antes de que expiren. Sin embargo, se espera que la demanda de vehículos eléctricos caiga en los próximos trimestres a medida que los principales créditos vayan desapareciendo.

Para estimular las ventas, Tesla introdujo recientemente versiones "estándar" más baratas de sus modelos Y y 3, que cuestan hasta US$5500 menos que las versiones "premium".

(Reporte de Joel Jose en Bengaluru; reporte adicional de Danilo Masoni en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)