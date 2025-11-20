Las acciones europeas avanzan gracias a los resultados de Nvidia

Por Anastasiia Kozlova, Johann M Cherian y Tharuniyaa.

20 nov (Reuters) -

Las acciones europeas cerraron al alza el jueves, después de que los resultados de Nvidia, el líder de la inteligencia artificial (IA), disiparan las dudas sobre una burbuja, pero recortaron ganancias debido a que la incertidumbre sobre la senda de la política monetaria estadounidense pesó en la confianza de los inversores.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,4%, a 563,94 puntos. Los de Alemania y Francia ganaron un 0,5% y un 0,3%, respectivamente.

* Los sorprendentes resultados trimestrales del fabricante de chips Nvidia y sus positivas perspectivas llegan en un momento crucial para los inversores, que en las últimas semanas se han visto sacudidos por el temor a una burbuja de inteligencia artificial.

* "Lo que nos entusiasma del sector tecnológico y de Nvidia es que la demanda de inteligencia artificial sigue siendo mayor que la oferta. Así que ese tipo de gasto de capital que preocupa un poco al mercado sigue ahí", dijo Marija Veitmane, jefa de investigación de renta variable de State Street Global Markets.

* "Los resultados de Nvidia sugieren que es probable que esas ganancias sigan siendo fuertes, muy visibles, y eso es un apoyo muy fuerte para el mercado de renta variable".

* Datos mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en septiembre, pero la tasa de desempleo subió al 4,4%, lo que sugiere que las condiciones del mercado laboral siguen siendo débiles.

* Los operadores siguieron apostando a que la Reserva Federal no recortará las tasas de interés en diciembre.

* El índice tecnológico europeo recortó ganancias anteriores y subió un 0,1%.

* "Estamos viendo cómo los valores tecnológicos europeos se contagian del entusiasmo general por el sector tecnológico", dijo Laura Cooper, responsable de macrocréditos de Nuveen. (Reporte de Anastasiia Kozlova, Johann M Cherian, Sukriti Gupta y Tharuniyaa Lakshmi; edición en español de Javier López de Lérida)