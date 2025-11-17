Las acciones europeas caen a la espera de datos clave de Estados Unidos

(.)

Por Johann M Cherian, Anastasiia Kozlova y Sukriti Gupta

17 nov (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el lunes, ya que los inversores evitaron hacer grandes apuestas antes del esperado informe de empleo de Estados Unidos, que podría arrojar luz sobre la salud de la mayor economía del mundo.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un descenso del 0,5%, a 571,68 puntos. Otros índices regionales también bajaron, con el DAX alemán perdiendo un 1,2%.

* La preocupación de una sobrevaloración de las acciones tecnológicas y la perspectivas de que la Reserva Federal no recorte las tasas en su próxima reunión desencadenaron la semana pasada una ola de ventas en todo el mundo. El viernes, la renta variable europea anotó su mayor pérdida diaria en más de un mes.

* Es probable que esta semana el apetito por el riesgo se ponga a prueba con el informe de septiembre sobre el empleo en Estados Unidos, que se publicará el jueves, y con el informe de resultados de Nvidia, el líder mundial de la inteligencia artificial, que se entregará el miércoles.

* Por otra parte, Japón ha tomado medidas para frenar la escalada de la disputa con China sobre Taiwán, que ha llevado a Pekín a instar a sus ciudadanos a suspender los viajes a su vecino del este asiático.

* Los valores europeos del lujo, como la británica Burberry y la francesa LVMH, cayeron un 6,6% y un 2%, respectivamente.

* Los valores financieros, incluidos los bancos y las aseguradoras, también lastraron el índice STOXX el lunes. El sector minorista cayó un 2,3%, con JD Sports perdiendo un 4,7%.

* Entre los valores individuales, Saab subió un 2,5% después de que la empresa firmó un acuerdo con Colombia por 3.100 millones de euros (US$3.620 millones) en aviones de combate.

* Las acciones del gigante británico de la publicidad WPP subieron un 11% después de que un informe dijo que había atraído el interés de su rival francés Havas y de algunas firmas de capital riesgo.

* En tanto, la Comisión Europea pronosticó el lunes que la economía de la zona euro crecerá más rápido de lo previsto en 2025.

(Reporte de Johann M Cherian, Sukriti Gupta y Tharuniyaa Lakshmi en Bengaluru y Anastasiia Kozlova en Gdansk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)