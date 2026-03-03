Las acciones europeas caen a mínimo de un mes ante escalada de conflicto en Oriente Medio

Por Pranav Kashyap, Avinash P y Purvi Agarwal

3 mar (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el martes a su nivel más bajo en más de un mes, arrastradas por la caída generalizada de los mercados bursátiles mundiales, mientras los inversores evaluaban las perspectivas de una guerra prolongada en Oriente Medio y el impacto inflacionario del aumento de los precios del petróleo.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una caída del 3,1%, lo que supone un descenso de alrededor del 5% desde su máximo histórico alcanzado el viernes.

* Muchas bolsas regionales e índices sectoriales, incluido el STOXX 600, registraron sus mayores caídas diarias desde abril, cuando los aranceles del "Día de la Liberación" del presidente estadounidense, Donald Trump, sacudieron los mercados mundiales.

* "Por ahora, cualquier alto el fuego parece una posibilidad remota, ya que Irán parece satisfecho con perjudicar los intereses occidentales en Oriente Medio (...) Esto está provocando hoy una caída de los mercados, ya que la amenaza de un conflicto prolongado se hace más realista", dijo Lindsay James, estratega de inversiones de Quilter.

* Todos los sectores del STOXX 600 se vieron arrastrados por la caída, liderados por el financiero. El índice bancario se hundió hasta alcanzar su mínimo en casi tres meses, y las entidades crediticias centradas en el Reino Unido, consideradas más expuestas al riesgo de Oriente Medio, fueron las más afectadas. HSBC cayó un 5,2%.

* Los seguros bajaron un 4,2%, mientras que las acciones industriales perdieron un 3,6%.

* El índice de referencia español, con gran peso del sector financiero, cayó un 4,6% a su nivel más bajo desde mediados de diciembre, mientras que el DAX alemán, con gran peso de las exportaciones, alcanzó su mínimo en tres meses.

* Los precios del petróleo se disparaban un 7% en su tercera sesión de ganancias, con el Brent alcanzando máximos de 19 meses al entrar la guerra en su cuarto día, con los ataques iraníes interrumpiendo el transporte comercial a través del crucial estrecho de Ormuz.

* Aun así, eso ofreció poco refugio a las acciones del sector energético, que cayeron un 1,4%, lo que recuerda que el aumento del precio del crudo puede ser tanto un shock de demanda como un impulso para las utilidades cuando los inversores se encuentran en modo de aversión total del riesgo.

* Las empresas de viajes siguieron sometidas a una fuerte presión. Lufthansa cayó un 4%, mientras que IAG, propietaria de British Airways, restó un 5,4% y Air France-KLM cedió un 7,9%.

* Como reflejo del creciente malestar, el índice de volatilidad STOXX subió por cuarta sesión consecutiva hasta alcanzar su nivel más alto desde mediados de abril. (Reporte de Avinash P, Pranav Kashyap y Purvi Agarwal en Bangalore; edición de Mrigank Dhaniwala, Maju Samuel y Chris Reese; Editado en Español por Ricardo Figueroa)