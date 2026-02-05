Las acciones europeas caen con los inversores pendientes de los resultados de empresas

Por Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur

5 feb (Reuters) -

Las acciones europeas cayeron el jueves, después de que el Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés sin cambios y no dio pistas sobre su próximo movimiento, mientras los inversores sopesaban resultados mixtos de una serie de empresas, entre ellas Shell y BNP Paribas. * El índice paneuropeo STOXX 600 bajó un 1%, desde el cierre récord del miércoles.

* El Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés en el 2%, tal y como se esperaba, y reforzó las apuestas del mercado de que la política monetaria no cambiará por algún tiempo. "La inflación está en un buen momento", dijo Christine Lagarde, presidenta del BCE. * Sin embargo, la inflación subyacente en la UE se ha enfriado más rápido de lo esperado, agravada por el fortalecimiento del euro.

* "El BCE restó importancia a las preocupaciones sobre la reciente fortaleza del euro frente al dólar, ya que no se trata de una novedad y ya está incorporada en sus proyecciones económicas", dijo Kiran Ganesh, estratega de UBS Global Wealth Management. * Los sectores inmobiliario y de la construcción, sensibles a las tasas de interés, bajaron un 0,8% y un 0,4%, respectivamente. * Por su parte, Novo Nordisk se desplomó un 7,9%, tras la noticia de Reuters de que Hims and Hers Health va a lanzar copias de la pastilla Wegovy del fabricante danés de medicamentos a un precio de US$49 al mes.

(Reportaje de Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)