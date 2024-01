Por Shashwat Chauhan, Khushi Singh y Shristi Achar A

11 ene (Reuters) - Las acciones europeas cerraron a la baja el jueves, después de que un dato de inflación en Estados Unidos más elevado de lo previsto disipó las esperanzas de un pronto recorte de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales del mundo.

* El índice paneuropeo STOXX 600 bajó un 0,8% tras subir hasta un 0,8% durante la jornada, su tercer día consecutivo de pérdidas, en una sesión en que los bancos lideraron las pérdidas con un descenso del 1,9%.

* Más temprano, se publicó que los precios al consumidor en Estados Unidos subieron más de lo previsto en diciembre, lo que sugiere que probablemente sea demasiado pronto para que la Reserva Federal empiece a recortar las tasas de interés.

* Los valores inmobiliarios -sensibles a las tasas- cayeron un 1,4%, mientras que los servicios públicos y los servicios financieros retrocedieron un 1,2% y un 1,1%, respectivamente.

* Los inversores volvieron a apostar por la renta fija y los rendimientos de los bonos de la zona euro cayeron durante la jornada.

* En cuanto a los datos del jueves, la producción industrial italiana fue mucho más débil de lo esperado en noviembre. Las acciones italianas bajaron un 0,7%.

* Francois Villeroy de Galhau, responsable de la política monetaria del BCE y del Banco de Francia, reafirmó su anterior estimación de crecimiento económico del 0,9% para Francia en 2024. "Francia no estará en recesión en 2024", declaró a la cadena de televisión France 2.

* El CAC 40 francés bajó un 0,5%, mientras que el OMX 20 danés cayó un 0,7% tras alcanzar un nuevo máximo histórico a primera hora del día.

* El jefe del banco central croata, Boris Vujcic, dijo que la inflación de la zona euro está evolucionando según lo previsto, lo que justifica la paciencia con los recortes de tasas.

* La atención se centrará ahora en la temporada de resultados en Estados Unidos, con entidades como JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co y Bank of America presentando sus resultados trimestrales el viernes.

