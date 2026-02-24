Las acciones europeas cierran al alza, pero persiste la incertidumbre comercial

Por Johann M Cherian y Purvi Agarwal

24 feb (Reuters) - Las acciones europeas subieron el martes en un contexto de ganancias generalizadas en los mercados, siguiendo el aumento del apetito por el riesgo en Wall Street, aunque los inversores esperaban claridad sobre la política comercial de Estados Unidos tras la anulación la semana pasada de los aranceles del presidente Donald Trump

El índice paneuropeo STOXX 600 revirtió las caídas anteriores y cerró con un alza del 0,2%, cerca de un máximo histórico del viernes

Las mineras de metales básicos fueron las que más subieron, con un alza del 1,5%, gracias a que los precios del cobre alcanzaron un máximo de más de una semana. Les siguieron las acciones de productos básicos de consumo y servicios públicos

Las acciones relacionadas con los chips subieron después de que la empresa estadounidense Advanced Micro Devices llegó a un acuerdo con Meta Platforms para vender chips de inteligencia artificial por valor de hasta 60.000 millones de dólares, y de que las alianzas entre empresas de software y el laboratorio de inteligencia artificial Anthropic para desarrollar nuevas herramientas reavivaron el interés en el sector

En Europa, ASML e Infineon subieron más de un 1%, mientras que el sector en general ganó un 0,7%

La mayoría de los sectores del STOXX 600 cerraron la sesión al alza, aunque no fue así en el caso de los valores financieros y los medios de comunicación

Los bancos cayeron un 1,3%, debido a la renovada preocupación de que los nuevos modelos de IA puedan alterar los negocios tradicionales. Las empresas de servicios financieros perdieron un 0,3%

Mientras tanto, la incertidumbre comercial persistió, ya que la nueva tarifa arancelaria general de Trump entró en vigor después de que sus aranceles anteriores fueron considerados inconstitucionales.