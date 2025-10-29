Las acciones europeas cierran cerca de máximos tras resultados, a la espera de decisión de la Fed

(.)

Por Sukriti Gupta y Purvi Agarwal

29 oct (Reuters) - El índice STOXX 600 europeo cerró con leves cambios el miércoles, mientras los inversores esperaban la decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre las tasas de interés y analizaban una serie de resultados empresariales.

* El índice continental STOXX 600 cerró con una caída del 0,1%, tras alcanzar un máximo histórico intradía. La mayoría de las bolsas regionales terminaron al alza, con el FTSE 100 británico y el IBEX 35 español alcanzando máximos históricos.

* El mercado espera que la Reserva Federal recorte las tasas de interés 25 puntos básicos en su reunión, pero la atención seguirá centrada en los comentarios del presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, que podrían marcar el tono de los mercados mundiales esta semana.

* En Europa, los resultados cobraron relevancia, después de que las previsiones del martes mostraron una ligera mejora de las perspectivas de salud empresarial.

* Los bancos ganaron un 1,4%, entre los mayores impulsos para el índice. El banco español Santander subió un 4,3% después de que su utilidad neta del tercer trimestre superó las previsiones.

* Deutsche Bank subió un 5% tras publicar un aumento de las ganancias en el tercer trimestre, mientras que UBS cayó a pesar de un aumento del beneficio neto en el mismo periodo.

* Los valores del sector sanitario sumaron un 0,6%. El fabricante de medicamentos GSK subió un 6,6% tras elevar sus expectativas de ventas y utilidades para 2025. Straumann avanzó un 7,6%, después de que el fabricante de implantes dentales anunció un alza de las ventas orgánicas en el tercer trimestre.

* Las mineras y las petroleras subieron un 1,8% y un 1,3% respectivamente, tras las fuertes subidas de los precios del oro, el cobre y el petróleo.

* El sector de las telecomunicaciones cayó un 2% después de que los mediocres resultados de Telenor la hicieran bajar un 6%, y Nokia cedió un 4,3% tras la subida de más del 20% del martes.

* Otros catalizadores son la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, y la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, ambas el jueves.

* Los resultados de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses Microsoft, Alphabet y Meta Platforms se analizarán con lupa, debido a que se cuestionan las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas, especialmente después de que Nvidia superó los 5 billones de dólares de valoración de mercado. (Reporte de Sukriti Gupta y Purvi Agarwal en Bengaluru. Editado en Español por Ricardo Figueroa)