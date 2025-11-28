Las acciones europeas cierran con alza mensual por expectativas de baja de tasas de la Fed

Por Anastasiia Kozlova, Purvi Agarwal y Tharuniyaa .

28 nov (Reuters) -

Las acciones europeas cerraron con un alza el viernes, culminando un fuerte avance semanal y cerrando el mes con una nota sólida, apoyadas por el optimismo sobre posibles recortes de tasas de interés en Estados Unidos.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió el viernes un 0,23% a 576,34 puntos, para concretar su mayor racha de ganancias mensuales desde marzo de 2024. Las bolsas de Alemania y Francia sumaron un 0,25% y un 0,3%, respectivamente.

* El índice bancario más amplio cotizó estable durante la jornada, tras haber subido un 4,5% esta semana, apoyado en parte por el presupuesto británico, que libró al sector de subidas de impuestos.

* "Se esperaba que el presupuesto británico incluyera una posible tasa sobre los bancos, pero no fue así, lo que supuso una buena noticia para el sector", dijo Michael Field, estratega jefe de renta variable de Morningstar.

* El sector también fue el más rentable del mes, con una subida de más del 4%, su quinta subida mensual consecutiva, gracias a la reorientación de los inversores ante una preocupación por las valoraciones, que este mes provocaron una liquidación mundial del sector tecnológico.

* El índice de referencia español, en el que predominan los bancos, subió más de un 2% en noviembre.

* El sector de recursos básicos lideró las ganancias el viernes, con una subida del 1,2%, impulsado por los precios del cobre, que alcanzaron un máximo histórico. El sector fue el más rentable de la semana, con un alza del 5,7%.

* Los inversores se abstuvieron en su mayoría de hacer grandes apuestas antes del fin de semana, y porque la sesión del viernes en el mercado estadounidense fue corta por un día festivo.

(Reporte de Anastasiia Kozlova en Gdansk, Purvi Agarwal y Tharuniyaa Lakshmi en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)