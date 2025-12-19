LA NACION

Las acciones europeas cierran en máximos históricos, impulsadas por los valores de defensa.

Las acciones europeas cierran en máximos históricos, impulsadas por los valores de defensa.TIMOTHY A. CLARY - AFP

Por Ragini Mathur, Twesha Dikshit y Utkarsh Hathi

19 dic (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el viernes en máximos históricos, impulsadas por los valores de los sectores de defensa y seguros, porque los inversores se mostraban optimistas a pocos días del final del año, pese a las caídas de principios de semana.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,4%, a 587,50 puntos, el día siguiente a su mejor resultado en más de tres semanas y terminó con un alza semanal del 1,7%.

* El índice va camino de tener su mejor rendimiento anual desde 2021, favorecido por la caída de las tasas de interés y la diversificación de los inversores mundiales, que han abandonado los valores tecnológicos estadounidenses sobrevalorados.

* Los principales mercados regionales también subieron, con el DAX alemán en alza un 0,4% y el FTSE 100 londinense un 0,6%.

* Las acciones del sector aeroespacial y de defensa lideraron las ganancias sectoriales, mientras que los grandes bancos sumaron un 0,8%. Los prestamistas británicos Standard Chartered, Barclays y HSBC ganaron entre un 0,9% y un 1,4%.

* En lo que va de año, el índice bancario ha escalado un 65%, mientras que el de defensa casi un 60%.

* "Los bancos han sido los grandes ganadores este año y creemos que volverán a serlo el próximo", dijo Robert Schramm-Fuchs, gestor de carteras de renta variable europea de Janus Henderson, añadiendo que aún cotizan con descuento respecto a su valoración histórica en Europa.

* "Esto no tiene ningún sentido, dado el entorno favorable en el que se encuentran los bancos, que incluye un exceso de capital y curvas de rendimiento pronunciadas", agregó.

* Artículos personales y para el hogar y acciones minoristas fueron las que más cayeron. Puma, Adidas y JD Sports bajaron entre un 1,2% y un 3,5% después de que Nike se desplomó por el impacto de las débiles ventas en China. (Reporte de Twesha Dikshit, Utkarsh Hathi, Ragini Mathur y Purvi Agarwal, Editado en Español por Javier López de Lérida)

