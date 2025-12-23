Las acciones europeas cierran en máximos históricos; Novo Nordisk impulsa al sector sanitario

Por Ragini Mathur y Twesha Dikshit

23 dic (Reuters) -

Las acciones europeas cerraron el martes en un nuevo máximo, impulsadas por las ganancias del sector sanitario, después de que Novo Nordisk obtuvo la aprobación estadounidense para su píldora adelgazante. * El índice paneuropeo STOXX 600 sumó un 0,4%, a 588,81 puntos. Los principales mercados nacionales subieron en su mayoría, con el índice de referencia de Londres subiendo un 0,3%, mientras que el de Francia bajó un 0,2%.

* Las acciones de Novo Nordisk

avanzaron un 9,2%, su mayor alza diaria desde agosto de 2023, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó su píldora adelgazante, dando a la farmacéutica danesa una ventaja en la carrera por comercializar medicamentos orales para el control del peso y recuperando impulso frente a su rival estadounidense Eli Lilly.

* El fabricante de Wegovy, otrora favorito de los inversores, vio cómo miles de millones de su valor de mercado se esfumaban a principios de año ante la preocupación de perder terreno en el mercado de medicamentos contra la obesidad del que fue pionero. * El sector sanitario subió un 1,4%, superando a sus pares. * Un indicador de la volatilidad de la renta variable de la zona euro cayó 0,36 puntos, a 14,04, su nivel más bajo en más de un año.

* Las acciones de recursos básicos

subieron un 1% después de que la plata superó por primera vez la barrera de los 70 dólares por onza. (Reportaje de Twesha Dikshit, Ragini Mathur y Purvi Agarwal en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)