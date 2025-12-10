Las acciones europeas cierran estables a la espera de la decisión de la Reserva Federal

Por Purvi Agarwal y Ragini Mathur

10 dic (Reuters) - Las acciones europeas cerraron sin cambios el miércoles, ya que los inversores adoptaron una postura prudente a la espera de la decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre las tasas de interés.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró estable, en 577,78 puntos, prolongando la tendencia de las últimas sesiones en las que se ha movido en un rango estrecho.

* Los principales índices de referencia nacionales cotizaron mayoritariamente en rojo, con los de Alemania y España bajando un 0,5% y un 0,2% respectivamente.

* La atención del mercado se centró en la decisión sobre tasas de interés de la Reserva Federal, prevista para más tarde en la jornada, que se espera que recorte los tipos de interés 25 puntos básicos.

* Sin embargo, los comentarios del presidente Jerome Powell serán analizados en busca de pistas sobre cómo el banco enfocará la política monetaria el próximo año en un escenario de escasos datos económicos y la presión del Gobierno estadounidense para bajar las tasas.

* Un índice de fabricantes de automóviles lideró las pérdidas, con un descenso del 1,5%, arrastrado por la caída del 4,8% de Ferrari. Morgan Stanley inició la cobertura con una calificación de "ponderación igual al mercado", mientras que Jefferies bajó su precio objetivo para el valor.

* Los valores industriales, que habían animado al mercado en las últimas sesiones, cayeron un 0,35%, lastrados por las empresas de defensa, que perdieron un 0,8% tras haber ganado más de un 2% en las dos sesiones anteriores. (Reporte de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)