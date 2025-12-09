Las acciones europeas cierran estables a la espera de la reunión de la Fed

Por Purvi Agarwal y Ragini Mathur

9 dic (Reuters) -

Las acciones europeas cerraron sin grandes cambios el martes, ya que los inversores se mantuvieron cautos ante la reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que EssilorLuxottica cayó después de que Google reveló planes de lanzar unas gafas con inteligencia artificial.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con pocos cambios en 578,11 puntos. El DAX alemán subió un 0,5% y el CAC-40 francés bajó un 0,7%.

* El fabricante de Ray-Ban EssilorLuxottica cayó un 5,6%, camino de su peor día desde el 3 de abril, después de que Google dijera que lanzaría gafas con inteligencia artificial en 2026 con Warby Parker.

* La noticia pesó sobre otros valores de lujo, como Kering y LVMH, que cayeron un 2% y un 1,4%, respectivamente. El índice más amplio del lujo lideró las pérdidas sectoriales con un descenso del 1,8%.

* Las aseguradoras fueron las que más subieron, un 1,3%, mientras que los bancos avanzaron un 0,8%.

* Los valores de defensa subieron después de que Bloomberg News informó de que los legisladores alemanes se disponen a aprobar la próxima semana contratos de adquisición por un valor récord de 52.000 millones de euros (US$60.500 millones).

* Los mercados siguieron pendientes de la reunión de dos días de la Reserva Federal, que comienza el martes. Se espera que el banco central recorte las tasas 25 puntos básicos el miércoles, pero la atención se centrará en las orientaciones de los responsables de política monetaria sobre la senda a seguir después de diciembre.

* "Es el acontecimiento de mayor riesgo de la semana. Se trata más de los detalles (...) con respecto a los gráficos de puntos, cualquier cambio en las proyecciones, cuántos disensos", dijo Daniela Hathorn, analista senior de mercado de Capital.com. (Reporte de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)