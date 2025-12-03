Las acciones europeas cierran estables e Inditex se dispara por las ventas de noviembre

Por Anastasiia Kozlova y Tharuniyaa Lakshmi

3 dic (Reuters) - Las acciones europeas cerraron estables el miércoles, gracias a las alzas de las tecnológicas que compensaron las fuertes caídas de las financieras, mientras que las acciones de Inditex subieron a un máximo de casi un año gracias al buen comienzo de las rebajas de invierno.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró un 0,08% al alza, en 576,13 puntos, mientras que los principales índices regionales de Alemania y Francia cayeron un 0,1% cada uno.

* El índice de referencia español destacó con un alza del 0,7%, impulsado por el repunte del 8,9% de Inditex.

* La propietaria de Zara superó las estimaciones para el inicio de su cuarto trimestre, con un crecimiento de las ventas ajustado a la divisa del 10,6% en noviembre, periodo que incluye el fin de semana del Black Friday.

* La acción encabezó el STOXX 600 e impulsó el subíndice minorista más amplio un 3,5%. Inditex, considerada por muchos como un referente de la moda rápida mundial, ofreció una visión anticipada de cómo les fue a los minoristas durante la temporada de descuentos.

* La actividad empresarial de la zona euro alcanzó su nivel más alto en 2,5 años en noviembre, ya que la fortaleza de los servicios compensó la debilidad de la industria, con un PMI compuesto que subió de 52,5 a 52,8 puntos.

* Los valores tecnológicos ampliaron sus ganancias por cuarta sesión consecutiva, subiendo un 1,3%. Los valores de defensa subieron un 2,3% después de que Rusia dijo que el plan de paz para Ucrania liderado por Estados Unidos aún no satisface sus exigencias.

(Reportaje de Anastasiia Kozlova, Purvi Agarwal y Tharuniyaa Lakshmi; Edición de Mrigank Dhaniwala, Alexandra Hudson)