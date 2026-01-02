Las acciones europeas comienzan 2026 en máximos históricos, impulsadas por tecnología y defensa

Por Ragini Mathur y Utkarsh Hathi

2 ene (Reuters) - Las bolsas europeas iniciaron el año 2026 marcando máximos históricos el viernes, prolongando la destacada subida de 2025, impulsada por las acciones tecnológicas y de defensa.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,7%, a 596,14 puntos, a sólo cuatro puntos de la marca de los 600, en el regreso de los operadores de las celebraciones de Año Nuevo. El índice también registró su tercer avance semanal consecutivo.

* El índice de referencia cerró el año 2025 con su mejor comportamiento desde 2021, impulsado por la caída de las tasas de interés, el estímulo fiscal alemán y el alejamiento de los grandes valores tecnológicos estadounidenses, cuyas valoraciones se han disparado.

* También fue un año que puso a prueba a los inversores. Los mercados absorbieron las sacudidas arancelarias y rebotaron desde los mínimos de abril después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara aranceles generales a sus socios comerciales, lo que sacudió el apetito mundial por el riesgo.

* El viernes, el índice londinense FTSE 100 alcanzó por primera vez la simbólica barrera de los 10.000 puntos.

* Las bolsas de toda la región cerraron la semana al alza. El índice alemán subió un 0,2%, el francés CAC 40 un 0,6% y el FTSE 100 un 0,2%.

* Dentro del STOXX 600, ASML escaló un 7%, impulsando las ganancias de sus homólogas y del subsector tecnológico. Las acciones de defensa fueron las que más ganaron, con un avance del 3,3%.

* Las acciones de recursos básicos sumaron un 0,6%, mientras que el índice energético avanzó un 1,4%, siguiendo la fortaleza de los precios de los metales preciosos y el crudo en la jornada.

* Entre los rezagados, los valores del sector de los medios de comunicación fueron los que más cayeron, un 1,2%, continuando con los malos resultados del año pasado. Las acciones inmobiliarias bajaron un 0,7%.

* En cuanto a los datos, la actividad de las fábricas de la zona euro se contrajo aún más en diciembre, ya que la producción disminuyó por primera vez en 10 meses.