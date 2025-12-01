Las acciones europeas comienzan diciembre a la baja; Airbus cae

(.)

Por Anastasiia Kozlova y Nikhil Sharma

1 dic (Reuters) - Las acciones europeas cerraron a la baja el lunes, con los valores industriales -liderados por Airbus- y de defensa como principales lastres del índice principal, iniciando el nuevo mes con cautela tras las ganancias de noviembre.

* El índice paneuropeo STOXX 600 bajó un 0,2% a 575,27 puntos, tras registrar su quinto mes consecutivo de ganancias en noviembre. La mayoría de las principales bolsas regionales también bajaron.

* En el STOXX 600, el sector industrial fue el mayor lastre, con una caída del 1,2%, presionado por el descenso del 5,7% de las acciones de Airbus, su peor baja en un solo día desde el 7 de abril.

* El fabricante de aviones dijo que descubrió un problema de calidad industrial que afectaba a los paneles metálicos de un número "limitado" de aviones de la familia A320. La declaración se produjo tras una llamada a revisión de sus aviones durante el fin de semana.

* Thales, que fabrica los computadores de vuelo de los aviones afectados, perdió un 2,2%.

* Las acciones de defensa cayeron un 3,2%, ya que los inversores siguieron alejándose del sector en medio de los avances hacia un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

* Funcionarios estadounidenses y ucranianos mantuvieron conversaciones "productivas" el domingo sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó un cauto optimismo a pesar de los obstáculos para poner fin a la guerra de casi cuatro años.

* Los fabricantes alemanes de armamento Rheinmetall, Hensoldt y Renk cayeron entre un 2,2% y un 4,7%, lastrando al STOXX 600. Estos valores arrastraron el índice de referencia alemán DAX un 1% a la baja.

* Los inversores trataron de tomar ganancias el lunes ante la ausencia de nuevos catalizadores, mientras evaluaban la publicación de nuevos datos estadounidenses y las tendencias del gasto navideño tras el Viernes Negro y el Ciberlunes.

* También se prepararon para el discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, previsto para más tarde en el día, en busca de posibles pistas sobre la decisión política monetaria del banco central este mes. (Reporte de Anastasiia Kozlova y Purvi Agarwal; Editado en Español por Ricardo Figueroa)