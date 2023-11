Por Shubham Batra y Bansari Mayur Kamdar

27 nov (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el lunes, afectadas por la debilidad de los valores del sector sanitario, mientras que los valores inmobiliarios limitaron las pérdidas al verse respaldados por las fuertes ganancias del portal inmobiliario británico Rightmove.

El índice paneuropeo STOXX 600 cedió un 0,3%, y las acciones del sector sanitario cayeron un 0,6%.

Evotec y AstraZeneca cedieron un 3,2% y un 2,0%, respectivamente, tras los recortes de precios objetivo de Jefferies, mientras que las acciones de Bayer cayeron un 3% al recortar Berenberg su precio objetivo.

Rightmove, con sede en el Reino Unido, fue el valor más alcista, con una subida del 4,8%, después de que el portal inmobiliario elevara su previsión de ingresos medios anuales por anunciante.

"Hace tiempo que se afirma que Rightmove podría funcionar bien tanto en las buenas como en las malas condiciones del mercado", afirmó Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.

"Cuando los tiempos son buenos, se beneficia de un flujo constante de propiedades que se anuncian en su portal. En tiempos más difíciles, las agencias inmobiliarias y los promotores de viviendas tienen que esforzarse más para atraer a posibles compradores, y eso significa gastar más en publicidad."

El sector inmobiliario ganó un 1,2%.

La presidenta del Banco Central Europeo , Christine Lagarde, declar√≥ que las presiones inflacionarias de la zona euro est√°n remitiendo seg√ļn lo previsto, pero el crecimiento salarial sigue siendo fuerte y las perspectivas son especialmente inciertas, por lo que la lucha del BCE por contener el alza de los precios a√ļn no ha terminado.

Por otra parte, los datos de las ganancias de las empresas industriales chinas mostraron un menor ritmo de crecimiento en octubre, lo que desató las dudas sobre la recuperación de la segunda economía mundial.

(Reporting by Shubham Batra and Bansari Mayur Kamdar in Bengaluru; Editado en espa√Īol por Juana Casas)