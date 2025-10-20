Las acciones europeas repuntan; menores temores sobre bancos de EEUU impulsan apetito por el riesgo

Por Sukriti Gupta y Purvi Agarwal

20 oct (Reuters) - Las acciones europeas cerraron al alza el lunes, al disiparse las preocupaciones iniciales sobre la estabilidad del sector bancario estadounidense, mientras que los nuevos comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayudaron a calmar las tensiones comerciales.

* El índice continental STOXX 600 se recuperó de su caída de casi el 1% del viernes, marcando su mayor subida en un día en casi tres semanas, con un avance del 1,03%.

* Los valores industriales fueron los que más impulsaron al STOXX 600, con una subida del 1,9%. Las empresas de defensa se situaron a la cabeza, y el índice subió un 2,8%. Se recuperaron de la caída del viernes, cuando las noticias sobre una cumbre prevista sobre la guerra en Ucrania sacudieron al sector.

* Rheinmetall ganó un 5,9%, Hensoldt trepó un 7,9% y Renk saltó un 6,8%.

* Los bancos subieron un 1% el lunes, ya que las acciones bancarias estadounidenses repuntaron en la sesión anterior tras los resultados trimestrales de los prestamistas regionales, que ayudaron a aliviar las preocupaciones sobre los riesgos crediticios.

* La mayoría de los principales índices regionales se situaron en terreno positivo y el CAC 40 francés revirtió los descensos anteriores para terminar con una subida del 0,4%. El viernes, S&P Global rebajó un escalón la calificación de Francia, advirtiendo que la inestabilidad política podría poner en peligro los esfuerzos del Gobierno por sanear sus finanzas.

* Kering avanzó un 4,8% después de que el propietario de Gucci acordó vender su negocio de belleza a L'Oreal por 4000 millones de euros (US$4660 millones), liderando las ganancias más amplias del índice de referencia francés. L'Oréal sumó un 1,2%.

* BNP Paribas se desplomó un 7,7% después de que un jurado estadounidense determinó que el banco francés ayudó al gobierno de Sudán a cometer genocidio al prestar servicios bancarios que violaban las sanciones estadounidenses.

* El minorista británico de descuento B&M se desplomó un 22,8%, registrando su mayor caída en un día de la historia, tras recortar su previsión de beneficios anuales.

* En tanto, Trump dijo a periodistas que podría reducir los aranceles a China siempre y cuando Pekín haga "cosas" por Estados Unidos, incluida la reanudación de las compras de soja, lo que también mejoró el sentimiento. (Reporte de Sukriti Gupta y Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)