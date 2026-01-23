Las acciones europeas rompen racha de cinco semanas de ganancias tras turbulencias por Groenlandia

Por Niket Nishant y Avinash P

23 ene (Reuters) - Las acciones europeas cerraron a la baja el viernes y registraron pérdidas semanales, ya que los inversores actuaron con cautela y evaluaron cualquier posible inquietud comercial derivada de las fricciones con Estados Unidos en torno a Groenlandia

* El índice paneuropeo STOXX 600 cedió un 0,1%, a 608,34 puntos, rompiendo una racha de cinco semanas de ganancias, la más larga desde mayo. A pesar de un repunte a mediados de semana, el índice cerró la semana con un descenso del 1,1%, ya que el sentimiento de los inversores se vio empañado por el recrudecimiento de la incertidumbre geopolítica

* Los mercados mundiales se vieron sacudidos esta semana tras la última serie de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de aplicar aranceles progresivamente crecientes a ocho países europeos hasta que Washington pudiera comprar Groenlandia. Aunque se retractó de la amenaza, citando un acuerdo con la OTAN, los inversores siguen atentos a que los aranceles se utilicen como herramienta de negociación

* La incertidumbre hizo que los grandes inversores del norte de Europa vieran con cautela la tenencia de activos estadounidenses, especialmente bonos del Tesoro, informó Reuters

* El sector de seguros del STOXX se situó a la cabeza de los sectores más amplios, con una caída del 1,6%, en un contexto de ventas masivas de bonos europeos a más largo plazo

* El nerviosismo de los inversores siguió reflejándose en los elevados precios de las materias primas. Los valores de energía y minería ganaron un 1,5% cada uno, contribuyendo a limitar las pérdidas del índice STOXX

* Los valores de defensa también subieron un 1,5%, tras la fuerte caída de la sesión anterior

* En el frente de los datos, una encuesta mostró que la actividad empresarial de la zona euro se expandió más lentamente de lo esperado este mes, debido a un crecimiento más débil en el sector dominante de los servicios

* Entre otros valores, Ericsson avanzó un 10,5% después de que el beneficio del cuarto trimestre del fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones superó las expectativas y anunció un programa de recompra de acciones

* Adidas cayó un 5,7% después de que la agencia de valores RBC rebajó la calificación del fabricante de ropa deportiva por las elevadas estimaciones de consenso. Su rival Puma también cayó un 14,1% (Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Johann M Cherian en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)