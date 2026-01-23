LA NACION

Las acciones europeas rompen racha de cinco semanas de ganancias tras turbulencias por Groenlandia

Las acciones europeas rompen racha de cinco semanas de ganancias tras turbulencias por Groenlandia
Las acciones europeas rompen racha de cinco semanas de ganancias tras turbulencias por GroenlandiaANGELA WEISS - AFP

Por Niket Nishant y Avinash P

23 ene (Reuters) - Las acciones europeas cerraron a la baja el viernes y registraron pérdidas semanales, ya que los inversores actuaron con cautela y evaluaron cualquier posible inquietud comercial derivada de las fricciones con Estados Unidos en torno a Groenlandia

* El índice paneuropeo STOXX 600 cedió un 0,1%, a 608,34 puntos, rompiendo una racha de cinco semanas de ganancias, la más larga desde mayo. A pesar de un repunte a mediados de semana, el índice cerró la semana con un descenso del 1,1%, ya que el sentimiento de los inversores se vio empañado por el recrudecimiento de la incertidumbre geopolítica

* Los mercados mundiales se vieron sacudidos esta semana tras la última serie de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de aplicar aranceles progresivamente crecientes a ocho países europeos hasta que Washington pudiera comprar Groenlandia. Aunque se retractó de la amenaza, citando un acuerdo con la OTAN, los inversores siguen atentos a que los aranceles se utilicen como herramienta de negociación

* La incertidumbre hizo que los grandes inversores del norte de Europa vieran con cautela la tenencia de activos estadounidenses, especialmente bonos del Tesoro, informó Reuters

* El sector de seguros del STOXX se situó a la cabeza de los sectores más amplios, con una caída del 1,6%, en un contexto de ventas masivas de bonos europeos a más largo plazo

* El nerviosismo de los inversores siguió reflejándose en los elevados precios de las materias primas. Los valores de energía y minería ganaron un 1,5% cada uno, contribuyendo a limitar las pérdidas del índice STOXX

* Los valores de defensa también subieron un 1,5%, tras la fuerte caída de la sesión anterior

* En el frente de los datos, una encuesta mostró que la actividad empresarial de la zona euro se expandió más lentamente de lo esperado este mes, debido a un crecimiento más débil en el sector dominante de los servicios

* Entre otros valores, Ericsson avanzó un 10,5% después de que el beneficio del cuarto trimestre del fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones superó las expectativas y anunció un programa de recompra de acciones

* Adidas cayó un 5,7% después de que la agencia de valores RBC rebajó la calificación del fabricante de ropa deportiva por las elevadas estimaciones de consenso. Su rival Puma también cayó un 14,1% (Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Johann M Cherian en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters
Conforme a
The Trust Project