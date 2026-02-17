Las acciones europeas suben gracias al repunte de los bancos y el sector de salud
Por Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur
17 feb (Reuters) - Las acciones europeas cerraron al alza el martes, impulsadas por los valores financieros y sanitarios, mientras los inversores seguían de cerca conflictos geopolíticos y evaluaban cómo las disrupciones provocadas por la inteligencia artificial podrían cambiar los modelos de negocio.
* El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,5%, a 621,29 puntos. El índice SMI de Suiza subió un 0,7%, a un máximo histórico.
* Los bancos extendieron las ganancias de la sesión anterior, con un alza de un 1,3%, recuperándose de una presión reciente.
* Las acciones del sector sanitario subieron un 1,4%, a máximos desde septiembre de 2024, mientras que el índice del sector inmobiliario avanzó un 1,8%, a su punto más alto desde octubre.
* La geopolítica ocupó un lugar destacado después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo sobre los "principios rectores" durante la segunda ronda de negociaciones nucleares indirectas.
* Por otra parte, comenzaron en Ginebra las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, mediadas por Estados Unidos, que se centraron en la controvertida cuestión del control territorial.
* En este contexto, las acciones del sector de defensa cayeron un 0,2%.
* Las acciones del sector energético cayeron un 0,6%, en línea con una baja del crudo Brent de más de un 1%, mientras que el sector de materiales básicos descendió un 1,6%, presionado por la debilidad de los precios del oro, la plata y el cobre. (Reporte de Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)