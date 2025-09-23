Las acciones europeas suben mientras el gasto estadounidense impulsa los valores de lujo

Por Shashwat Chauhan, Amir Orusov y Pranav Kashyap

23 sep (Reuters) - Las bolsas europeas tocaron el martes un máximo de más de una semana, impulsadas por el repunte de las empresas de artículos de lujo gracias al aumento del gasto en Estados Unidos y las ganancias de los valores de energía eólica tras un dictamen judicial favorable para la firma danesa Orsted.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 0,4%, tras haber tocado su máximo desde el 16 de septiembre más temprano en la sesión. La mayoría de las bolsas regionales también avanzaron en la jornada.

* Las acciones portuguesas cerraron en su nivel más alto en más de tres semanas, después de que el país mantuvo su objetivo de superávit presupuestario para 2025, lo que le permitirá seguir reduciendo su ratio de deuda.

* Mientras tanto, valores del sector del lujo como LVMH, L'Oreal y Richemont se situaron entre los 10 más alcistas del STOXX. El gasto en lujo de los estadounidenses se tornó positivo en septiembre por primera vez en 37 meses, según mostraron los datos de la tarjeta BofA.

* Las acciones de Orsted subieron un 4% después de que un juez federal estadounidense dictaminó que el promotor danés de energía puede reanudar las obras de un proyecto de parque eólico casi terminado frente a la costa de Rhode Island.

* "Lo tomamos como un acontecimiento favorable", dijo Laura Cooper, estratega de inversión global de Nuveen, que tiene una perspectiva favorable sobre el sector de las energías limpias.

* El sector de los minoristas subió casi un 2%, impulsado por un repunte del 14,6% en la compañía de mejoras para el hogar Kingfisher después de que elevó sus perspectivas de beneficios para todo el año.

* El índice tecnológico más amplio avanzó un 0,6%, revirtiendo las pérdidas iniciales, tras las ganancias de las acciones tecnológicas de Wall Street, después de que Nvidia dijo que invertiría hasta US$100.000 millones en OpenAI y le suministraría chips para centros de datos.

