Las acciones europeas suben mientras los inversores evalúan los resultados

Por Johann M Cherian y Sukriti Gupta

3 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas subieron el lunes, mientras los inversores asimilaban una nueva serie de resultados y las acciones del sector automovilístico avanzaban por el optimismo tras la reanudación de los envíos de las plantas de Nexperia en China. El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,1%, a 572,28 puntos. El DAX alemán ganó un 0,7% y el CAC 40 francés bajó un 0,1%. Los valores automovilísticos avanzaron, con Renault, Mercedes Benz y Volkswagen ganando entre un 1,9% y un 2,3% después de que una fuente dijo que la Casa Blanca anunciaría pronto la reanudación de los envíos de Nexperia desde China.

"Tras lo que parece haber sido una cadena incesante de malas noticias para los fabricantes de automóviles europeos, esto les da un poco de impulso. No es un cambio de tendencia, pero sin duda es un poco más del apoyo que buscábamos", dijo Chris Beauchamp, analista jefe de mercado de IG Markets.

El Gobierno holandés se hizo recientemente con el control de Nexperia, propiedad de la empresa china Wingtech, lo que llevó a Pekín a bloquear la salida de productos Nexperia de China, creando interrupciones de suministro para los fabricantes de automóviles de todo el mundo. Los valores tecnológicos europeos subieron un 0,6%. Los valores de viajes y ocio avanzaron un 1,7%, impulsados por las acciones de Ryanair. Los valores mineros bajaron un 1,5%, con Anglo American y Rio Tinto cayendo más de un 2% cada una.

Entre las actualizaciones corporativas, las acciones de Siemens Energy alcanzaron un máximo histórico y subieron un 2,5% después de que Morgan Stanley elevó su precio objetivo por la mejora de las perspectivas a medio plazo. (Reporte de Johann M Cherian y Sukriti Gupta en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)