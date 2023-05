Las acciones europeas suben y el dax alemán marca un récord

Por Ankika Biswas y Sruthi Shankar

19 mayo (Reuters) - Las bolsas europeas subieron el viernes y el índice alemán de acciones destacadas tocó un máximo histórico, ya que las esperanzas de avances en las conversaciones sobre el techo de deuda de Estados Unidos impulsaron el apetito por el riesgo, aunque las negociaciones parecían haber llegado a un punto muerto momentos después del cierre de los mercados.

* El DAX, que agrupa a las 40 mayores empresas alemanas, cerró con un alza del 0,7%, tras subir hasta los 16.331,94 puntos a primera hora del día.

* El índice paneuropeo STOXX 600 también mejoró un 0,7%, hasta máximos de más de un año, con los valores financieros a la cabeza de las ganancias.

* Las negociaciones en el Capitolio para elevar el techo de la deuda parecían estar avanzando, con los negociadores demócratas afirmando que habían hecho "progresos constantes" hacia un acuerdo que evitaría el impago.

* Sin embargo, el principal negociador republicano dijo más tarde que las conversaciones se habían interrumpido, y la Casa Blanca afirmó que seguía siendo posible alcanzar un acuerdo.

* "El mercado parecía estar llegando al fin de semana pensando que las conversaciones iban a avanzar hacia un acuerdo", dijo Quincy Krosby, de LPL Financial. "Lo que están viendo ahora es a los republicanos diciendo: 'no, esto no es aceptable', y acaban de escenificar un abandono".

* Las acciones de empresas de semiconductores como AMS y Nordic Semiconductor ganaron más de un 5% al reabrir los mercados suizo y noruego tras el festivo del jueves.

* El grupo inmobiliario sueco SBB cayó un 5,7% después de que Goldman Sachs recortó su precio objetivo un 50%, hasta 5 coronas suecas. La acción ha perdido más de la mitad de su valor este mes por la preocupación que suscita su deuda.

(Reporte de Sruthi Shankar, Johann M Cherian, Ankika Biswas y Caroline Valetkevitch en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

