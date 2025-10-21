Las acciones europeas suben y las francesas cierran en máximos mientras inversores se centran en resultados

Por Sukriti Gupta y Purvi Agarwal

21 oct (Reuters) - Las acciones europeas subieron levemente el martes, tras un alza del 1% en la sesión anterior, mientras los inversores evaluaban resultados empresariales dispares, en tanto las acciones francesas cerraron en máximos históricos.

* El índice STOXX 600 de todo el continente ganó un 0,2%, y la mayoría de los demás grandes índices regionales también se situaron en terreno positivo, aunque en España el Ibex bajó un 0,4%.

* En la parte alta del STOXX 600, el proveedor de cupones y tarjetas de beneficios Edenred se disparó un 19,6% tras anunciar ventas en el tercer trimestre por sobre las expectativas.

* Otros valores franceses, como los grupos de lujo LVMH y Hermes ayudaron a impulsar el índice europeo un 0,7%. Los valores industriales ganaron un 0,7%, con Airbus subiendo un 1,8% y Safran un 1,7%.

* Las acciones francesas llevan subiendo desde la semana pasada, cuando el primer ministro, Sebastien Lecornu, sobrevivió a dos mociones de censura.

* Los valores europeos del sector inmobiliario sumaron un 1,3%. Segro avanzó un 2,9% después de que el grupo de almacenaje informó de fuertes contratos de alquiler en el tercer trimestre.

* Según datos de LSEG I/B/E/S, 22 empresas del STOXX 600 han presentado resultados hasta la fecha para el tercer trimestre, y el 50% de ellas han superado las estimaciones de los analistas.

* Los valores mineros se situaron a la cola del STOXX 600, siguiendo el retroceso de los precios del oro, la plata y el cobre.

* El ánimo de los inversores también se vio favorecido después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que esperaba alcanzar un acuerdo comercial justo con su homólogo chino.

* La embotelladora Coca-Cola HBC AG bajó un 0,9% tras acordar la adquisición de una participación de control en Coca-Cola Beverages Africa y registrar un crecimiento de los ingresos orgánicos en el tercer trimestre por debajo de las estimaciones. (Reporte de Sukriti Gupta y Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)