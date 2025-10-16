LA NACION

Las acciones francesas tocan máximos de siete meses tras victoria del Gobierno en moción de confianza

Por Sruthi Shankar y Pranav Kashyap

16 oct (Reuters) - Las acciones francesas alcanzaron el jueves su nivel más alto en siete meses, después de que el Gobierno sobrevivió a una moción de confianza, mientras que la subida de Nestlé animó al mercado europeo en general.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,7%, y las ganancias de los valores de alimentación y bebidas compensaron la debilidad de los valores de seguros.

* El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, sobrevivió a dos mociones de confianza con el apoyo de última hora del Partido Socialista, un salvavidas que llegó a costa de suspender la impugnada reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron.

* Las acciones francesas de primer orden sumaron un 1,4%, la rentabilidad del bono a 10 años del país cayó a mínimos de dos meses y el euro subió.

* Los valores franceses han subido cerca de un 11% en lo que va de año, por detrás del alza de más del 21% del DAX alemán y del 35% del IBEX 35 español.

* Las acciones de Nestlé se dispararon un 9,3%, su mayor subida desde 2008, después de que la mayor empresa mundial de alimentos envasados reportó unas ventas superiores a las previstas y anunció 16.000 despidos bajo la dirección de su nuevo presidente ejecutivo, Philipp Navratil.

* Se espera que las empresas del STOXX 600 registren un aumento del 0,5% en sus utilidades del tercer trimestre, según los datos de LSEG IBES, frente a la caída del 0,2% prevista hace una semana.

* Pernod Ricard ganó un 4% después de que el fabricante francés de bebidas espirituosas informó de sus ventas del primer trimestre.

* La empresa alemana de tecnología y productos farmacéuticos Merck KGaA dio unas previsiones moderadas para 2026 que hicieron caer sus acciones un 3,9%. (Reporte de Sruthi Shankar y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

