Las acciones mundiales suben mientras operadores siguen atentos a recortes de la Fed

Por Jaspreet Kalra

MUMBAI, 10 sep (Reuters) - Las acciones subían el miércoles y el dólar se estabilizaba a la espera de los datos de inflación en Estados Unidos, que podrían influir en las perspectivas políticas de la Reserva Federal, mientras que la incertidumbre geopolítica elevaba los precios del petróleo y mantenía al oro cerca de máximos históricos.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,4% y los futuros bursátiles apuntaban a un comienzo positivo en Wall Street, un día después de que el S&P 500 y el Nasdaq registraran nuevos máximos históricos al cierre.

* Las acciones europeas eran impulsadas al alza por las ganancias del gigante español de la moda rápida Inditex, y Novo Nordisk, que subió tras el anuncio del fabricante de Wegovy de medidas de reestructuración, entre ellas recortes de plantilla.

* El dinamismo de la renta variable y la estabilidad de los mercados de divisas parecían dejar a un lado las preocupaciones geopolíticas suscitadas por el ataque israelí a los líderes de Hamás en Qatar el martes y después de que Polonia recurrió a sus propias defensas aéreas y a las de la OTAN para derribar aviones no tripulados tras un ataque aéreo ruso en el oeste de Ucrania.

* El índice polaco bajaba un 1,5%, uno de los pocos índices regionales de Europa en terreno negativo.

* El oro operaba cerca de su máximo histórico alcanzado en la sesión anterior. Subía un 0,8%, a US$3654,36 la onza. Ha ganado más de un 5% en lo que va de septiembre, ayudado también por la reafirmación de las apuestas de recorte de tasas de la Reserva Federal.

* Los operadores consideran segura una bajada de tasas por parte de la Fed el próximo miércoles, e incluso apuestan en un 8% por una reducción de medio punto, según muestra la herramienta FedWatch de CME Group.

* Los bonos del Tesoro estadounidense caían el miércoles por segundo día consecutivo, impulsando al alza los rendimientos. El retorno de los bonos del Tesoro a 10 años subía al 4,0932%, tras ganar casi 3 puntos básicos el martes. El rendimiento de los bonos sube cuando caen los precios.

* El euro operaba estable en US$1,1705, pero subía hasta un 0,5% frente al esloti polaco, a 4,268 eslotis, su mayor subida en un día en tres meses.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a otras seis monedas, bajaba ligeramente a 97,78, recortando sus pequeñas ganancias anteriores.

* En cuanto a las materias primas, los futuros del crudo Brent subían un 0,7% a US$67 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate ganaban un 0,8% a US$63,13.

(Reporte de Jaspreet Kalra y Kevin Buckland; Editado en Español por Ricardo Figueroa)