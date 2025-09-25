Las acciones se toman un respiro mientras el rendimiento de los bonos sube levemente

Por Marc Jones

LONDRES, 25 sep (Reuters) - Las acciones mundiales operaban planas el jueves, mientras que los rendimientos de los bonos subían antes de una serie de comparecencias de funcionarios de la Reserva Federal que los operadores esperan que ofrezcan una mayor claridad sobre hasta qué punto y con qué rapidez bajarán las tasas de interés en Estados Unidos.

* Al menos siete funcionarios de la Reserva Federal hablarán durante el día, en tanto, se entregarán una lectura del PBI de Estados Unidos en el segundo trimestre y las solicitudes semanales de subsidio de desempleo antes de la publicación el viernes de unos datos de inflación que serán aún más vigilados.

* En Europa, el STOXX 600 retrocedía un 0,3%, mientras las principales bolsas de la región se tomaban un respiro de un rally mundial que ha llevado a las acciones mundiales a marcar nueve máximos históricos en lo que va de mes.

* Los precios del petróleo empezaban a bajar, después de haber subido más de un 2% el miércoles tras la sorpresiva caída de los inventarios de crudo en Estados Unidos y en medio de las dudas en torno al suministro de Irak, Venezuela y Rusia.

* Los futuros de Wall Street se mantenían planos a la espera de las comparecencias de los funcionarios de la Fed, mientras que el oro, refugio seguro en un entorno de tasas de interés bajas, se acercaba a su máximo histórico del martes de US$3790 la onza.

* En los mercados de divisas, el índice dólar mantenía sus ganancias de la noche en 97,82. Esto dejaba a los inversores en yenes en un aprieto, después de que algunos se apuntaron a las posiciones largas en yenes tras la decisión de política monetaria restrictiva del Banco de Japón de la semana pasada.

* Esto se reflejaba en el máximo histórico que el franco suizo marcó ante el yen y en que el euro rondaba un máximo de más de un año en 174,66 yenes, justo por debajo de un máximo histórico de 175,90 yenes.

* El Banco Nacional Suizo también desempeñó su papel, ya que mantuvo las tasas de interés en cero el jueves, en su primera pausa desde finales de 2023.

* Las acciones asiáticas también se tomaron un respiro durante la noche, tras el fuerte repunte registrado este año en muchos de sus principales mercados.

* El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cedió un 0,1%, tras haber subido más de un 5% en el mes y un 9% en el trimestre. El índice japonés Nikkei subió un 0,2%, tras subir un 7% en el mes y un 13% en el trimestre.

* El mercado de bonos del Tesoro oscilaba mientras los mercados absorbían una gran cantidad de mayor oferta de bonos corporativos y gubernamentales.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años operaba estable en el 4,1408%, tras subir 3 puntos básicos durante la noche, invirtiendo la caída del lunes.

(Reporte adicional de Stella Qiu en Sídney; Editado en español por Ricardo Figueroa)