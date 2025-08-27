Las acciones suben a la espera de Nvidia; el dólar se recupera

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 27 ago (Reuters) - Los principales índices bursátiles subían el miércoles, en una sesión en la que la espera por los resultados del líder de la inteligencia artificial Nvidia compensaba las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal y el dólar se recuperaba de la caída de la víspera.

* El abogado de la gobernadora de la Fed Lisa Cook dijo que presentará una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que este anunció su despido. La declaración del mandatario dejó a algunos inversores preocupados por la independencia del banco central estadounidense.

* El retorno de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, tocó mínimos de casi cuatro meses y la curva de rendimiento se empinó, mientras los operadores sopesan la posibilidad de que Trump pueda hacer nombramientos que hagan más expansiva la política monetaria de la Fed.

* Aun así, el dólar se recuperaba de la caída del lunes y subía un 0,36% ante su par japonés, a 147,93 unidades , mientras que el euro bajaba un 0,48%, a US$1,1586.

* Los tres principales índices bursátiles estadounidenses subían levemente. El informe del segundo trimestre de Nvidia, que se conocerá después de la campana de cierre, es visto como una prueba del optimismo sobre la IA que ha impulsado a los mercados en los últimos dos años.

* "Trump está detrás de la Fed desde el primer día, y esto (el despido de Cook) no es más que una continuación de esa estrategia. El mercado está completamente centrado, al 100%, en Nvidia", dijo Jake Dollarhide, de Longbow Asset Management en Tulsa, Oklahoma.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,09% tras la caída del martes, con los inversores pendientes de los riesgos políticos en Francia. Los temores a una posible caída del gobierno del primer ministro François Bayrou en septiembre provocaron una venta masiva de activos franceses el martes.

* La medida de acciones mundiales de MSCI ganaba 0,49 puntos, o un 0,05%, a 953,21 unidades.

* Los analistas del mercado interpretaron los comentarios de la semana pasada del presidente de la Fed, Jerome Powell, como una señal de que podría haber rebajas de tasas. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores de futuros de fondos ven un 88% de probabilidades de un recorte en septiembre.

* No obstante, las perspectivas de tasas en Estados Unidos seguirán dependiendo de la fortaleza del mercado laboral y de la evolución de la inflación.

* El retorno de los bonos a dos años restaba 2 puntos básicos, al 3,654%, y el de las notas referenciales a 10 años subía al 4,289%.

La curva de rendimiento entre la deuda a dos y 10 años operaba a 63,3 puntos básicos, su nivel más empinado desde el 22 de abril.

Los precios del crudo ganaban más de un 0,6% en la jornada.

(Reporte adicional de Yoruk Bahceli, Ankur Banerjee y Dhara Ranasinghe; editado en español por Carlos Serrano)