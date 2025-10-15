Las acciones suben y el dólar baja, inversores renuevan apuestas a recorte de tasas de la Fed

Por Tom Wilson

LONDRES, 15 oct (Reuters) - Las bolsas de todo el mundo recuperaban parte de sus pérdidas recientes el miércoles después de que los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, impulsaron las esperanzas de los inversores de nuevos recortes de tasas este año, presionando al dólar.

* Las acciones europeas ganaban un 0,6%, y las francesas sumaban un 2,4%, mientras que las acciones de LVMH subían un 12% después de que el mayor grupo de lujo del mundo presentó unos resultados optimistas, lo que a su vez impulsaba al sector en general.

* El ambiente positivo también impulsaba a los valores de Wall Street. Los futuros del Nasdaq subían un 0,8%, mientras que los futuros del S&P 500 avanzaban un 0,6%.

* Powell dejó el martes la puerta abierta a nuevos recortes de tasas y dijo que el fin del largo esfuerzo del banco central por reducir el tamaño de sus tenencias podría estar a la vista.

* Sus comentarios reforzaron las expectativas de una mayor relajación este año, con unos 48 puntos básicos de recortes en Estados Unidos descontados para diciembre.

* Por su parte, el índice dólar bajaba un 0,2% frente a una cesta de divisas, destacando el yen y el dólar australiano, que se recuperaban de las fuertes descensos de la semana pasada.

* El oro, considerado un refugio seguro, superó por primera vez los US$4200 la onza, prolongando así su racha récord.

* Los mercados se han mostrado volátiles en los últimos días, sacudidos por la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció aranceles adicionales del 100% sobre los productos chinos en represalia por la drástica ampliación de los controles a la exportación de tierras raras por parte de Pekín.

* El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 2,1%, con las acciones de Hong Kong sumando un 2%.

* El euro subía un 0,2%, a US$1,163. La libra esterlina ganaba un 0,2% frente al dólar, a US$1,3349, al confirmar la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, que se avecinan subidas de impuestos y recortes del gasto.

* Los precios del petróleo bajaban al sopesar los inversores las previsiones de un excedente de oferta en 2026. Los futuros del crudo Brent cedían un 0,2% a US$62,27 el barril, mientras que el crudo estadounidense perdía un 0,1% a US$58,63 el barril.

