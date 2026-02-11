Las acciones tecnológicas lastran las bolsas europeas tras los resultados de Dassault

11 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el miércoles, lastradas por los valores tecnológicos después de que los resultados de la francesa Dassault Systèmes decepcionaran a los inversores, en un momento en que persisten las preocupaciones sobre las repercusiones que los nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) podrían tener en los negocios tradicionales. El índice paneuropeo STOXX 600 descendía un 0,2% hasta los 619,66 puntos a las 0820 GMT, y el índice francés CAC 40 fue el que más caía entre los índices de referencia regionales, con un descenso del 0,3%.

Tras una suspensión inicial de la cotización, el fabricante de software Dassault

cuando la preocupación por la disrupción de la IA se extendió por los mercados globales.

El sector tecnológico en general

SXIP

En cambio, los inversores

Entre otros, London Stock Exchange Group LSEG.L

Heineken subía un 4,4% tras anunciar que recortaría hasta 6.000 puestos de trabajo de su plantilla global.

(1 dólar = 0,8393 euros) (Información de Johann M Cherian en Bangalore; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)