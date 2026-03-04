Las acciones y los bonos españoles resienten la amenaza de embargo comercial de Trump

LONDRES, 4 mar (Reuters) -

Las acciones y los bonos españoles se quedaron rezagados respecto a la modesta recuperación registrada el miércoles en otros mercados europeos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con al país tras la negativa de Madrid a permitir que el ejército estadounidense utilice sus bases para misiones relacionadas con ataques contra Irán. El índice madrileño IBEX retrocedía un 0,93% a las 08:30 GMT, en comparación con la subida del 0,5% del índice STOXX 600, mientras que los costes de financiación del Gobierno español aumentaron ligeramente. Esto elevó la prima que los inversores exigen por mantener deuda española en lugar de bonos alemanes de referencia a su nivel más alto desde diciembre, con casi 47 puntos básicos.

* El rendimiento de los bonos españoles a 10 años se mantenía estable, mientras que el de los bonos alemanes de referencia a 10 años descendía 1,1 puntos básicos, hasta el 2,764%.

* "Esta es una estrategia que Donald Trump ha utilizado antes contra muchos países, incluida España. Mi reacción inicial fue que, dado que la UE se trata como un bloque comercial único, va a ser complicado para Estados Unidos. Hay algunas cosas que son muy obviamente españolas (que podrían ser objeto de ataques)", dijo James Rossiter, director de estrategia macroeconómica global de TD Securities London.

* Las acciones de los grandes bancos Banco Santander y BBVA bajaban entre un 1% y un 2%, mientras que las de sus competidores más pequeños Caixabank y Bankinter cedían por sobre el 2%.

* "España", dijo Trump a los periodistas durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, y añadió que había pedido al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que "cortara todas las relaciones" con España.

* Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el país registró un superávit comercial con España por cuarto año consecutivo en 2025, de US$4.800 millones, con unas exportaciones estadounidenses de US$26.100 millones e importaciones de US$21.300 millones. Las exportaciones estadounidenses de petróleo crudo y gas natural licuado a España han crecido en los últimos años. (Información de Amanda Cooper y Dhara Ranasinghe; edición de Alun John; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)