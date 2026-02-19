Las actas de la Fed revelan división sobre tasas de interés y efectos de la IA en la economía

Por Howard Schneider y Ann Saphir

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) - Los dirigentes monetarios de la Reserva Federal acordaron casi por unanimidad mantener las tasas de interés sin cambios en su reunión del mes pasado, pero siguieron divididos sobre los próximos pasos a seguir.

"Varios" ‌de ellos se mostraron abiertos a subidas de ‌tasas si la ⁠inflación se mantiene elevada, otros se inclinaban por apoyar nuevos recortes si la inflación retrocede como esperan, y toda la mesa debatió las implicaciones emergentes de la inteligencia artificial (IA) para la economía.

La división evidente en el comunicado de la antepenúltima reunión del presidente de la Fed, Jerome Powell, como director del banco central estadounidense, ​subraya el reto ⁠que tiene por delante el ⁠exgobernador de la Fed Kevin Warsh, elegido por el presidente Donald Trump para sustituir a Powell en mayo, a la hora de convencer al grupo de dirigentes monetarios de ​que apoyen los recortes de tasas que Warsh y Trump consideran necesarios.

La decisión del Comité Federal de Mercado Abierto del mes pasado de mantener su tasa de interés de ‌referencia en el rango del 3,50%-3,75% fue compartida por "casi todos" sus dirigentes monetarios, según las actas de la reunión ​del 27 y 28 de enero publicadas el miércoles.

Sin embargo, las opiniones expresadas ​en ella incluían una dosis de optimismo sobre la IA en relación con un próximo auge de la productividad y la consiguiente caída de la inflación, y una preocupación simétrica de que la inversión en IA planteaba riesgos financieros debido al aumento de la valoración de los activos y la participación de "mercados privados opacos".

"Varios participantes esperaban que el mayor crecimiento de la productividad asociado a los avances tecnológicos o normativos ejerciera una presión a la baja sobre la inflación general", se señala en las actas.

"Sin embargo, la mayoría de los participantes advirtieron que el progreso hacia el objetivo del 2% del Comité ​podría ser más lento y desigual de lo que se esperaba en general, y consideraron que el riesgo de que la inflación se mantuviera persistentemente por encima del objetivo del Comité era significativo".

LA IA TRAE CONSIGO UN GRAN POTENCIAL, RIESGOS E INCERTIDUMBRES

El debate de la reunión de enero ⁠reflejó un futuro potencialmente difícil para Powell y luego para Warsh, ya que los responsables de política monetaria se enfrentan al flujo de datos económicos a corto plazo mientras tratan de adivinar cómo y con qué rapidez se desarrollará la ‌profunda reestructuración de la economía impulsada por la IA.

El análisis del personal de la Fed, por ejemplo, prevé que continúe el fuerte crecimiento, una perspectiva coherente con lo que el Gobierno de Trump afirma que lograrán sus políticas. Pero el personal del banco centrral considera que el crecimiento "superará el potencial" y ha previsto una mayor inflación, "ante la expectativa de que la utilización de los recursos será más restrictiva".

Esto contradice la idea, ya respaldada por Warsh, de que las ganancias de productividad se desarrollarán con la suficiente rapidez como para apoyar un crecimiento más fuerte con menos presión sobre los precios.

Dado que la IA se considera una fuente de gran potencial, riesgo e incertidumbre, la decisión de la Fed del mes pasado de pausar su flexibilización monetaria parecía adecuada para evaluar la situación de la ‌economía tras los recortes de tasas de 75 puntos básicos del año pasado, según se indica en las actas.

Solo "un par" de dirigentes monetarios apoyaron otra medida en la reunión. Los gobernadores de ⁠la Fed Christopher Waller y Stephen Miran emitieron votos disidentes a favor de una bajada de tasas, basándose en la preocupación de que el mercado laboral pudiera estar en riesgo de ‌debilitarse.

Más allá de eso, las opiniones de los otros 17 dirigentes estaban divididas. Las actas, por ejemplo, incluían la primera mención reciente de posibles subidas de ⁠tasas si la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Fed. Actualmente se sitúa aproximadamente un punto porcentual ⁠por encima de ese nivel.

Aunque se prevé una relajación de la inflación este año, lo que allanaría el camino para nuevas bajadas de tasas, las actas indican que "varios participantes señalaron que podrían haber apoyado una descripción ambivalente de las futuras decisiones del Comité sobre las tasas de interés, reflejando la posibilidad de que fuera apropiado ajustar al alza el rango objetivo para la tasa de interés de los fondos federales si la inflación se mantiene por encima de los niveles objetivo".

"Algunos" consideraron que los tasas deberían mantenerse "durante algún tiempo" mientras se esperaban nuevos datos sobre la inflación y ‌la economía, y una parte de ese grupo argumentó que los recortes podrían no ​ser apropiados en absoluto hasta que hubiera pruebas de que "la desinflación ha vuelto a la normalidad".

Por el contrario, "varios" dirigentes dijeron que sus perspectivas básicas para la inflación y la economía incluían nuevas reducciones de los tasas.

"Los responsables de política monetaria van en direcciones opuestas, con una inflación que sigue por encima del objetivo de la Fed. Ni siquiera se ponen de acuerdo sobre si los tasas actuales son restrictivos o neutrales. El próximo presidente podría tener dificultades para alcanzar un consenso", dijo ‌David Russell, director global de estrategia de mercado de TradeStation.