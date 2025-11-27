Las actas del BCE muestran el "alto valor de opción" de mantenerse al margen

FRÁNCFORT, 27 nov (Reuters) - Los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) no tenían prisa por bajar los tipos en su reunión del mes pasado, ya que la incertidumbre seguía siendo excepcionalmente alta y era posible que no fuera necesaria una mayor relajación, según las actas de su reunión de los días 29 y 30 de octubre publicadas el jueves.

El BCE mantuvo los tipos de interés sin cambios en la reunión, argumentando que la política monetaria se encontraba en un "buen momento", puesto que la economía estaba mostrando resistencia y la inflación se mantenía firmemente en el objetivo.

Esto reforzó la confianza de los inversores en que no se producirían nuevos recortes de tipos este año y los mercados ven ahora solo una posibilidad entre tres de que se produzca una mayor relajación en 2026.

"Sigue habiendo un alto valor de opción a la espera de más información", dijo el BCE en las actas de la reunión de octubre. "El nivel actual de los tipos de interés oficiales debe considerarse suficientemente sólido para gestionar las perturbaciones".

Algunos incluso pensaron que el BCE podría haber terminado de recortar los tipos.

"Se expresó la opinión de que el ciclo de recortes de tipos había llegado a su fin, ya que era probable que se mantuvieran las actuales perspectivas favorables a menos que se materializaran los riesgos", añadió el BCE.

Los datos económicos publicados desde la reunión han reforzado las apuestas del mercado.

Los indicadores apuntan a que el bloque sigue creciendo, aunque a un ritmo poco espectacular, y la inflación se mantiene firmemente en torno al objetivo del 2% fijado por el BCE.

Sin embargo, es posible que se vuelva a hablar de recorte de tipos el año que viene, cuando la inflación se sitúe por debajo del objetivo del BCE, sobre todo por el efecto base, ya que los precios de la energía son muy inferiores.

Aunque tradicionalmente el BCE pasa por alto la volatilidad de la inflación causada por las oscilaciones de los precios de la energía, algunos gobernadores han advertido de que unas lecturas por debajo del objetivo podrían lastrar las expectativas de inflación y perpetuar un crecimiento anémico de los precios.

