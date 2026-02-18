Las acusaciones en los archivos de Epstein podrían ser "crímenes contra la humanidad", según expertos de la ONU

Por Jasper Ward

17 feb (Reuters) -

Millones de archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein sugieren la existencia de una "organización criminal global" que llevó a cabo actos que alcanzan el umbral legal para ser considerados crímenes contra la humanidad, según un panel de expertos independientes designado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los expertos afirmaron que los delitos descritos en los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se cometieron en un contexto de creencias supremacistas, racismo, corrupción y misoginia extrema.

Los crímenes, según ellos, mostraban una mercantilización y deshumanización de las mujeres y las niñas.

"La magnitud, la naturaleza, el carácter sistemático y el alcance transnacional de estas atrocidades contra mujeres y niñas son tan graves que varias pueden cumplir razonablemente el umbral legal de crímenes contra la humanidad", afirmaron los expertos en un comunicado.

Los expertos señalaron que las acusaciones en los expedientes requieren una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, y añadieron que también se debería investigar cómo fue posible que se cometieran tales crímenes durante tanto tiempo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una ley, aprobada por el Congreso con amplio apoyo bipartidista en noviembre, exige que se hagan públicos todos los expedientes relacionados con Epstein.

Los expertos de la ONU expresaron su preocupación por que expusieron información sensible sobre las víctimas. En los documentos publicados hasta ahora se ha identificado a más de 1200 víctimas.

"La renuencia a revelar toda la información o ampliar las investigaciones ha hecho que muchas sobrevivientes se sientan retraumatizadas y sometidas a un proceso que describen como 'manipulación psicológica institucional'", dijeron los expertos.

La publicación de documentos por parte del Departamento de Justicia ha revelado los vínculos de Epstein con muchas personas prominentes del mundo de la política, las finanzas, el mundo académico y los negocios, tanto antes como después de que se declarara culpable en 2008 de cargos de prostitución, incluida la captación de una menor.

(Información de Jasper Ward en Washington; edición de Michelle Nichols y Daniel Wallis; edición en español de María Bayarri Cárdenas)