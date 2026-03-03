Las aerolíneas amplían sus caídas en bolsa ante la incertidumbre sobre el precio del combustible

Por Byron Kaye y Julie Zhu

SÍDNEY/HONG KONG, 3 mar (Reuters) -

Las acciones de las aerolíneas asiáticas ampliaban sus pérdidas el martes, a medida que se intensificaba la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras ‌las compañías aéreas vigilaban de cerca las subidas ‌del ⁠precio del combustible y muchas de ellas registraban un aumento de las reservas, ya que hay pasajeros que están dejando de volar con las aerolíneas de Oriente Medio. La directora ejecutiva de Qantas Airways, Vanessa Hudson, afirmó que la aerolínea contaba con una cobertura de combustible "bastante buena", ​pero que ⁠la subida de los ⁠precios del petróleo en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán era significativa para el sector de la aviación.

"Tenemos una cobertura bastante ​buena, pero esto tiene un impacto bastante significativo en la aviación y seguimos observando cómo se desarrolla todo", dijo en la cumbre empresarial del ‌Australian Financial Review, mientras las acciones de la aerolínea caían por segundo día consecutivo, cotizando hasta ​un 3,9% menos.

Los precios del petróleo se han disparado ante el ​creciente conflicto en Oriente Medio, lo que podría elevar el coste del combustible para aviones y perjudicar los beneficios de las aerolíneas.

Los principales aeropuertos del golfo Pérsico, incluido el aeropuerto internacional más transitado del mundo, Dubái, que suele gestionar más de 1.000 vuelos al día, permanecieron cerrados por cuarto día consecutivo debido al conflicto. Esto ha dejado a decenas de miles de pasajeros varados, en lo que supone la mayor prueba a la que se ha enfrentado el sector de la aviación desde la pandemia del COVID-19.

Qantas ​anunció la semana pasada que tenía cubierto el 81% de su combustible para la segunda mitad de su año fiscal, que finaliza el 30 de junio, mientras que Singapore Airlines

y Cathay Pacific Airways, de Hong Kong, se encuentran ⁠entre las otras aerolíneas asiáticas que cuentan con programas de cobertura de combustible. El director financiero de Japan Airlines, Yuji Saito, dijo el lunes que la aerolínea tenía previsto ajustar su recargo por combustible ‌para los vuelos internacionales, pero no proporcionó un calendario.

En el mercado nacional, "dado que no hay recargo, estamos compensando parte del aumento de precios mediante la cobertura", dijo a los periodistas.

Las acciones de Japan Airlines caían un 3,5% en las primeras operaciones del martes. Las acciones de Korean Air Lines se dejaban casi un 8% tras reanudarse la cotización tras el festivo del lunes, y las de Cathay Pacific bajaban más de un 2%.

Las acciones de las principales aerolíneas chinas, Air China , China Eastern Airlines y China Southern Airlines , caían entre un 3% y un 5% tanto en el mercado de Hong Kong como en el de Shanghái.

EL IMPACTO FINANCIERO VARÍA SEGÚN LA ‌COMPAÑÍA AÉREA

Dado que el espacio aéreo ruso está prácticamente cerrado a las aerolíneas occidentales desde que comenzó la guerra de Ucrania en 2022, las compañías aéreas se ⁠ven ahora aún más presionadas por el cierre de los corredores aéreos sobre Oriente Medio, lo que obliga a muchas de ellas a añadir ‌más tiempo de vuelo y combustible para sortear las zonas de guerra.

Las alternativas a las aerolíneas del golfo Pérsico registraron un aumento ⁠en las reservas de pasajeros y en los precios de los billetes en rutas como Hong Kong-Londres, según las ⁠comprobaciones realizadas por Reuters en los sitios web de las compañías aéreas el martes.

Algunas aerolíneas tienen coberturas petroleras que ayudarían a compensar parcialmente el aumento del precio del combustible, pero otras no la tienen.

El impacto operativo y financiero varía significativamente entre las aerolíneas, según Karen Li, directora de investigación de infraestructura, industria y transporte de JP Morgan en Asia.

Las aerolíneas con programas prudentes de cobertura del combustible están en mejor posición para gestionar el aumento de los costes derivados de las ‌rutas más largas, que se traducen en un mayor consumo de combustible y ​gastos operativos, afirmó.

Li prevé que "los inversores diferenciarán cada vez más entre las aerolíneas en función de estos factores a medida que evolucione la situación, en lugar de tratar al sector como un bloque monolítico".

(1 dólar = 1,4094 dólares australianos)

(1 dólar = 7,8210 dólares de Hong Kong)

(1 dólar = 6,8805 yuanes renminbi chinos)

(Reportaje de Byron Kaye en Sídney, Hina Suzuki en Tokio, Julie Zhu en Hong Kong, Sophie Yu ‌en Pekín, Samuel Shen y Winnie Zhou en Shanghái; redacción de Anne Marie Roantree; edición de Jamie Freed; editado en español por Jorge Ollero Castela)