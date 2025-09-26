Las aerolíneas brasileñas Azul y Gol ponen fin a las negociaciones sobre su fusión

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

La aerolínea brasileña Azul y Grupo Abra, que engloba a compañías como Gol o Avianca, han anunciado el fin de las negociaciones que habían iniciado en abril de 2024 para fusionar sus operaciones, según informaron ambas firmas en un comunicado.

La decisión se sustenta en que las partes "no han tenido discusiones significativas o avances en una posible transacción de combinación de negocios durante varios meses" como consecuencia del proceso de reestructuración de Azul.

Pese a la terminación de las negociaciones, desde Grupo Abra aseguran estar dispuestos y disponibles para comprometerse con la otra parte de las negociaciones, puesto que mantienen su interés en las ventajas de una posible combinación de negocios entre Azul y Gol.

Ambas aerolíneas firmaron un primer acuerdo de confidencialidad el 12 de abril de 2024 para fusionar sus negocios, y tras la ratificación de un memorando de entendimiento el pasado 15 de enero de este año, Grupo Abra se había comprometido a continuar con las discusiones de fusión en paralelo al proceso de reestructuración de Azul.