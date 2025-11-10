Las aerolíneas cancelan más de 1.500 vuelos en EE. UU. por el cierre del gobierno
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
WASHINGTON, 10 nov (Reuters) - Las aerolíneas cancelaron el lunes más de 1.000 vuelos en Estados Unidos por cuarto día consecutivo, mientras los recortes de vuelos provocados por el cierre del Gobierno y las ausencias de personal de tráfico aéreo siguen causando estragos en la aviación.
FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos, dijo que a las 12:45 GMT, más de 1.550 vuelos habían sido cancelados y 1.200 retrasados el lunes después de 2.950 vuelos cancelados y casi 10.800 retrasados el domingo en el peor día de interrupciones de vuelos desde que comenzó el cierre del gobierno el 1 de octubre. (Reportaje de David Shepardson; Edición de Toby Chopra, Editado en español por Juana Casas)
LA NACION
Más leídas
- 1
Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
- 2
Ander Herrera, tras el triunfo de Boca sobre River: “Jugué muchos clásicos en Europa, pero como esto no hay nada”
- 3
Estados Unidos: hubo acuerdo en el Senado y se levantará el cierre del gobierno
- 4
Las posiciones del torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia