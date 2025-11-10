LA NACION

Las aerolíneas cancelan más de 1.500 vuelos en EE. UU. por el cierre del gobierno

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Las aerolíneas cancelan más de 1.500 vuelos en EE. UU. por el cierre del gobierno
Las aerolíneas cancelan más de 1.500 vuelos en EE. UU. por el cierre del gobierno

WASHINGTON, 10 nov (Reuters) - Las aerolíneas cancelaron el lunes más de 1.000 vuelos en Estados Unidos por cuarto día consecutivo, mientras los recortes de vuelos provocados por el cierre del Gobierno y las ausencias de personal de tráfico aéreo siguen causando estragos en la aviación.

FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos, dijo que a las 12:45 GMT, más de 1.550 vuelos habían sido cancelados y 1.200 retrasados el lunes después de 2.950 vuelos cancelados y casi 10.800 retrasados el domingo en el peor día de interrupciones de vuelos desde que comenzó el cierre del gobierno el 1 de octubre. (Reportaje de David Shepardson; Edición de Toby Chopra, Editado en español por Juana Casas)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
    1

    Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir

  2. Ander Herrera: el superclásico en contexto mundial, el festejo con su papá y el elogio al fútbol argentino
    2

    Ander Herrera, tras el triunfo de Boca sobre River: “Jugué muchos clásicos en Europa, pero como esto no hay nada”

  3. Hubo acuerdo en el Senado y se levantará el cierre del gobierno en EE.UU.
    3

    Estados Unidos: hubo acuerdo en el Senado y se levantará el cierre del gobierno

  4. Así están las tablas: los que ya entraron en la Copa 2026, los playoffs y qué necesita River
    4

    Las posiciones del torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Cargando banners ...