Las aerolíneas estadounidenses cancelan vuelos tras el cierre del espacio aéreo en el Caribe

3 ene (Reuters) - Las principales aerolíneas estadounidenses cancelaron el sábado cientos de vuelos tras una operación militar en Venezuela que se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro. American Airlines, Delta, Spirit Airlines y JetBlue Airways comenzaron a cancelar vuelos a primera hora de la mañana del sábado en cumplimiento del cierre del espacio aéreo decretado por la Administración Federal de la Aviación (FAA) en el Caribe. La FAA cerró el espacio aéreo "debido a los riesgos de seguridad de vuelo asociados con la actividad militar en curso", dijo la agencia en un aviso a los aviadores. La agencia declinó hacer más comentarios. El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, dijo en una publicación en la red social X que las restricciones del espacio aéreo se levantarán "cuando sea apropiado".

Las compañías aéreas renunciaron a las tasas de cambio y a las diferencias de tarifa para los clientes afectados por los cierres del espacio aéreo si cambiaban sus vuelos para más adelante en el mes.

"Renunciaremos a las tasas de cambio/cancelación y a las diferencias de tarifa para los clientes que viajen del sábado 3 de enero al domingo 4 de enero de 2026", dijo JetBlue Airways en su aviso. Estados Unidos atacó Venezuela y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, en una operación nocturna el sábado, dijo el presidente estadounidense Donald Trump, prometiendo poner al país bajo control de Washington por ahora, desplegando incluso fuerzas si es necesario. Mientras tanto, Air Canada dijo que sus operaciones al Caribe y Sudamérica continúan en la actualidad "con normalidad" bajo la orientación de Transport Canada. "Seguimos vigilando de cerca la situación e informaremos en caso necesario si la situación cambia", declaró la aerolínea. (Reporte de Preetika Parashuraman en Bengaluru; editado por Carlos Serrano)