Las aerolíneas piden proteger a la aviación civil en guerra de Oriente Medio

La principal organización mundial de compañías aéreas instó el lunes a las partes beligerantes en Oriente Medio a no atacar aviones y aeropuertos civiles, después de los impactos a varias terminales de la región

"Es esencial que los países respeten sus obligaciones de proteger a los civiles y la aviación civil", afirmó el director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, citado en un comunicado

"Esperamos todos un fin rápido y pacífico a las hostilidades actuales", añadió Walsh, cuya organización agrupa más de 360 compañías que representan el 85% del tráfico comercial mundial

Los ataques de Estados Unidos e Israel y la respuesta de Teherán contra múltiples países de la región provocaron el cierre del espacio aéreo en numerosos países y perturbaron miles de vuelos