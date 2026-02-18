LA NACION

Las aerolíneas se oponen al plan de subida de tasas del operador español AENA

Las aerolíneas se oponen al plan de subida de tasas del operador español AENA
Las aerolíneas se oponen al plan de subida de tasas del operador español AENA

MADRID, 18 feb (Reuters) -

El operador aeroportuario español Aena ha propuesto aumentar las tasas que cobra a las aerolíneas por pasajero

para ayudar a financiar inversiones

por valor de 13.000 millones de euros (15.400 millones de dólares), lo que ha provocado el rápido rechazo del plan para 2027-2031 por parte de las compañías aéreas este miércoles.

ya ha obtenido la aprobación del organismo regulador de la competencia CNMC para aumentar en un 6,5% la tasa máxima por pasajero hasta 0,68 euros en 2026. Aunque las tasas pueden afectar al precio de los billetes, Aena ha afirmado que los aumentos propuestos, aún sujetos a aprobación, podrían ser menores en los aeropuertos españoles más pequeños y seguirían siendo "competitivos". El aumento de las tasas propuesto supone 0,43 euros más al año entre 2027 y 2031, según dijo Aena en un comunicado.

La asociación española de aerolíneas ALA rechazó la propuesta por considerarla injustificada, alegando que equivalía a un aumento del 3,8% anual.

El grupo de presión pidió, en cambio, una reducción anual del 4,9% durante ese periodo, argumentando que Aena estaba subestimando el aumento previsto del tráfico aéreo.

Las aerolíneas prevén que aumentará un 3,6% anual durante ese periodo, en lugar del 1,3% estimado por Aena.

prevé que los aeropuertos españoles gestionen hasta 1.600 millones de pasajeros entre 2027 y 2031; el crecimiento del tráfico se modere tras el repunte pospandémico.

tiene previsto triplicar su inversión a partir de 2027 y durante los próximos cinco años. Al menos 10.000 millones de euros de ese gasto requerirán la autorización del Gobierno.

(1 dólar = 0,8450 euros) (Información de Corina Pons; edición de David Latona y Alexander Smith; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Jorge Ollero Castela)

Reuters
Conforme a
The Trust Project