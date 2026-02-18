Las aerolíneas se oponen al plan de subida de tasas del operador español AENA

MADRID, 18 feb (Reuters) -

El operador aeroportuario español Aena ha propuesto aumentar las tasas que cobra a las aerolíneas por pasajero

para ayudar a financiar inversiones

por valor de 13.000 millones de euros (15.400 millones de dólares), lo que ha provocado el rápido rechazo del plan para 2027-2031 por parte de las compañías aéreas este miércoles.

ya ha obtenido la aprobación del organismo regulador de la competencia CNMC para aumentar en un 6,5% la tasa máxima por pasajero hasta 0,68 euros en 2026. Aunque las tasas pueden afectar al precio de los billetes, Aena ha afirmado que los aumentos propuestos, aún sujetos a aprobación, podrían ser menores en los aeropuertos españoles más pequeños y seguirían siendo "competitivos". El aumento de las tasas propuesto supone 0,43 euros más al año entre 2027 y 2031, según dijo Aena en un comunicado.

La asociación española de aerolíneas ALA rechazó la propuesta por considerarla injustificada, alegando que equivalía a un aumento del 3,8% anual.

El grupo de presión pidió, en cambio, una reducción anual del 4,9% durante ese periodo, argumentando que Aena estaba subestimando el aumento previsto del tráfico aéreo.

Las aerolíneas prevén que aumentará un 3,6% anual durante ese periodo, en lugar del 1,3% estimado por Aena.

prevé que los aeropuertos españoles gestionen hasta 1.600 millones de pasajeros entre 2027 y 2031; el crecimiento del tráfico se modere tras el repunte pospandémico.

tiene previsto triplicar su inversión a partir de 2027 y durante los próximos cinco años. Al menos 10.000 millones de euros de ese gasto requerirán la autorización del Gobierno.

