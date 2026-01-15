Las aerolíneas siguen evitando Irán e Irak pese a la reapertura del espacio aéreo

Por Joanna Plucinska

LONDRES, 15 ene (Reuters) - Compañías aéreas europeas como Wizz Air, Lufthansa y British Airways esquivaron ⁠el jueves el ⁠espacio aéreo iraquí e iraní, según las páginas web de seguimiento de vuelos, optando en su lugar por rutas sobre ⁠Afganistán y ‌Asia ​central en un esfuerzo por mitigar los riesgos asociados a la ​actual agitación geopolítica en Irán y Oriente Próximo.

Irán cerró su espacio ‌aéreo y lo reabrió después de ‌casi cinco horas el miércoles, ​en medio de la preocupación por una posible acción militar entre Estados Unidos e Irán, que obligó a las compañías aéreas a cancelar, desviar o retrasar vuelos. A pesar de la reapertura del espacio aéreo, muchas aerolíneas, entre ellas Singapore Airlines

y TUI, siguieron utilizando rutas alternativas, según FlightRadar24.

En los dos últimos años, muchas ⁠aerolíneas occidentales han cambiado sus rutas en Oriente Próximo, y muchas de ellas sobrevuelan Afganistán ​con más frecuencia a pesar del actual régimen talibán, en un esfuerzo por evitar otras zonas de conflicto más turbulentas. El miércoles, Alemania emitió una nueva directiva en la que advertía a las aerolíneas del país de que no entraran en el espacio aéreo iraní, poco después de ⁠que Lufthansa reajustara sus operaciones de vuelo por Oriente Próximo en medio de ​la escalada de tensiones en la región.

"Evitamos los espacios aéreos iraquí e iraní, por lo que algunos vuelos con destino oeste procedentes de los aeropuertos de ‍Dubái y Abu Dabi tendrán que hacer escalas (de repostaje y cambio de tripulación) en Lárnaca (Chipre) o Tesalónica (Grecia)", declaró el jueves un portavoz de Wizz Air.

Compañías como Ryanair han trasladado algunas de sus rutas fuera de Oriente Próximo en los ​últimos meses para evitar la agitación que rodea a Israel, Irán y otros países. Otras, como Air France , evitan desde hace tiempo el espacio aéreo iraní. (Información de Joanna ‍Plucinska; edición de Ed Osmond; editado en español por Patrycja Dobrowolska)