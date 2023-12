GINEBRA, 19 dic (Reuters) - Funcionarios de la ONU expresaron el martes su indignación e incredulidad por la situación en los hospitales de Gaza, donde los heridos no disponen de suministros básicos y los niños que se recuperan de amputaciones están muriendo en el actual conflicto.

La mayoría de los hospitales de Gaza ya no funcionan debido a los daños sufridos en los ataques, las incursiones israelíes y la falta de combustible y personal. Los que siguen abiertos están sometidos a una presión cada vez mayor debido tanto a los ataques como al creciente número de pacientes enfermos y heridos que llegan.

"Me enfurece que niños que se están recuperando de amputaciones en hospitales luego mueran (por ataques) en esos hospitales", dijo James Elder, portavoz de la agencia de la ONU para la infancia.

Añadió que el Hospital Nasser, el mayor hospital operativo que quedaba en el enclave, donde estuvo a principios de este mes, fue bombardeado dos veces en las últimas 48 horas. Dijo que una de las víctimas era una amputada de 13 años llamada Dina, que sobrevivió a un ataque contra su casa en el que murió su familia.

"¿Adónde van los niños y las familias? No están seguros en los hospitales, no están seguros en los refugios, y desde luego no están seguros en las llamadas zonas seguras", dijo.

Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, describió la situación en los hospitales de Gaza como "inconcebible".

"Lo más básico, no lo tienen. Uno de mis colegas describió a personas tendidas en el suelo con fuertes dolores, agonizando, pero no pedían analgésicos. Pedían agua", dijo. "Es increíble que el mundo permita que esto continúe". (Reporte de Emma Farge; Editado en Español por Ricardo Figueroa)