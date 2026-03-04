Las amenazas de EEUU a España afectan a toda la UE, según el responsable de Industria europeo

BRUSELAS, 4 mar (Reuters) - El responsable de Industria de la Unión Europea, Stéphane Séjourné, dijo el miércoles que las amenazas de Estados Unidos de reducir el comercio con España son amenazas dirigidas a todo el bloque.

"Una amenaza a un Estado miembro es una amenaza a toda la Unión Europea", dijo a los periodistas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el martes con imponer un embargo comercial total a España después de que el país, miembro de la UE y la OTAN, anunciara que no permitiría al ejército estadounidense utilizar sus bases para misiones relacionadas con ataques contra Irán. (Información de Inti Landauro; edición de Charlotte van Campenhout; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)