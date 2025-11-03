Las atrocidades cometidas en Sudán podrían ser crímenes de guerra, advierte fiscal de la CPI

La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) advirtió el lunes que las atrocidades cometidas en la ciudad sudanesa de El Fasher podrían constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Dicha oficina expresó su "profunda alarma y máxima preocupación" ante los informes provenientes de El Fasher sobre presuntos asesinatos masivos, violaciones y otros crímenes.

Tras 18 meses de asedio, bombardeos y hambruna, el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tomó el 26 de octubre el control de El Fasher, la última gran ciudad de la región occidental de Darfur que escapaba a su control.

"Estos actos, si se confirman, podrían constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma", el texto fundacional de la CPI, añadió la oficina del fiscal.

Según la ONU, más de 65.000 personas han huido de El Fasher, pero decenas de miles permanecen atrapadas.

Antes del asalto final, vivían en la ciudad aproximadamente 260.000 personas.

Desde la caída de la ciudad, circulan reportes de ejecuciones sumarias, violencia sexual, ataques a cooperantes humanitarios, saqueos y secuestros. Las telecomunicaciones siguen mayoritariamente interrumpidas.

