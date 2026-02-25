Las ausencias del enviado de Trump a Francia aumentan la tensión diplomática

Por Gabriel Stargardter

PARÍS, 24 feb (Reuters) -

Charles Kushner no muestra ningún interés en aprender francés, presta poca atención a los estrictos códigos de la burocracia parisina y causa consternación en el país que dio forma ‌a la diplomacia moderna.

Desde su llegada a ‌París ⁠el verano pasado, el principal emisario del presidente Donald Trump en Francia ha trastocado las expectativas francesas sobre cómo debe comportarse un embajador estadounidense, lo que pone de relieve una nueva y descarada diplomacia que antepone los intereses de Estados Unidos en toda Europa.

La ​elección de ⁠Kushner para un ⁠puesto que en su día ocuparon Benjamin Franklin y Thomas Jefferson ha suscitado desde hace tiempo el asombro en París.

CARTA ABIERTA A MACRON

Un magnate ​inmobiliario sin experiencia diplomática previa, Kushner cumplió una condena en una cárcel federal estadounidense por contribuciones ilegales a campañas electorales y evasión fiscal, pero ‌fue indultado por Trump en 2020. Su hijo Jared está casado con la hija ​de Trump, Ivanka.

Kushner aterrizó con fuerza en París, escribiendo ​una carta abierta al presidente Emmanuel Macron semanas después de su llegada en la que acusaba a Francia de no hacer lo suficiente para combatir el antisemitismo.

Macron calificó los comentarios de Kushner como "una declaración inaceptable para alguien que se supone que es diplomático", y el enviado fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no se presentó.

Kushner, de 71 años, tampoco acudió el lunes cuando fue convocado después de que la embajada volviera a publicar en la red social X los comentarios de ​la Oficina de Lucha contra el Terrorismo del Departamento de Estado de EEUU tras el asesinato de un activista francés de extrema derecha.

Una fuente diplomática francesa dijo que Kushner tendría prohibido reunirse con funcionarios del Gobierno ⁠tras su ausencia el lunes. Kushner llamó al ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, según informó el martes una fuente cercana a Barrot, y "expresó su deseo de no interferir en nuestro debate ‌público". Acordaron reunirse en los próximos días, añadió la fuente.

La embajada de Estados Unidos en París dijo en un comunicado que Kushner y Barrot "mantuvieron hoy una conversación franca y amistosa, en la que reafirmaron su compromiso compartido de trabajar juntos, junto con todos los demás ministros y funcionarios franceses, en las numerosas cuestiones que afectan a Estados Unidos y Francia, especialmente ahora que ambos países celebran 250 años de ricas relaciones diplomáticas".

Julien Jeanneney, profesor de derecho público francés y experto en la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo que Kushner y el Ministerio de Asuntos Exteriores francés habían estado enzarzados en una "lucha de poder" desde que se ‌publicó la carta de Kushner sobre el antisemitismo.

"La función de un diplomático no es dar lecciones al país en el que está destinado, al menos ⁠no públicamente", dijo Jeanneney. "Publicar una carta así va en contra de las costumbres diplomáticas básicas. Y no responder a la citación del ministro de Asuntos ‌Exteriores es (...) una señal de desafío".

LOS EMBAJADORES DE TRUMP CAUSAN POLÉMICA EN EUROPA

Los embajadores nombrados por Trump han causado ⁠revuelo en toda Europa, lo que, según el Gobierno del presidente, supone un riesgo de "desaparición de la civilización".

En ⁠Polonia, el embajador estadounidense Tom Rose rompió relaciones con el presidente del Parlamento, después de que este se negara a apoyar las ambiciones de Trump de obtener el Premio Nobel de la Paz. En Bélgica, el embajador estadounidense Bill White fue convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores belga tras acusar de antisemitismo a este país por tomar medidas drásticas contra las circuncisiones no autorizadas.

Las relaciones entre París y el equipo de Trump se han tensado por cuestiones ‌como el comercio, la soberanía territorial europea, la regulación digital y ​la libertad de expresión.

Sin embargo, Kushner, judío ortodoxo, está más motivado por la preocupación por el antisemitismo que por el objetivo de "Hacer EEUU Grande Otra Vez" (MAGA, por sus siglas en inglés), según fuentes estadounidenses y francesas.

"No lo veo con una gorra de MAGA", dijo Nicolas Conquer, que dirige un grupo de expertos francés inspirado en MAGA y habla con el equipo de Kushner. "No es ‌el abanderado de MAGA en Francia". (Información de Gabriel Stargardter, información adicional de Humeyra Pamuk, edición de Timothy Heritage; edición en español de Paula Villalba)