Las automotrices alemanas necesitan a China para competir a nivel mundial, dice CEO de BMW

Por Christina Amann

BERLÍN, 19 feb (Reuters) - El presidente ejecutivo de BMW, Oliver Zipse, advirtió el jueves que ignorar a China, ‌el principal mercado automotriz ‌del ⁠mundo, pondría en peligro el éxito económico futuro, y dijo que la cooperación con Pekín es fundamental, antes del primer viaje del canciller alemán Friedrich Merz ​al país.

Zipse ⁠formará ⁠parte de una delegación empresarial que viajará con Merz a China la próxima semana, ​un viaje muy seguido ya que proporcionará pistas sobre cómo la principal economía europea ‌define su relación con su principal socio comercial.

La ​visita sigue a un viaje similar ​realizado por el primer ministro británico, Keir Starmer, el mes pasado, una señal de cómo las naciones europeas buscan profundizar o reactivar las relaciones comerciales con China en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado una guerra comercial mundial.

"UNA FUERTE SEÑAL DE ​DIÁLOGO"

Berlín considera a China un socio comercial clave, pero también ha advertido contra las dependencias, lo que sugiere que la ⁠actual coalición podría continuar con el enfoque crítico formulado por el gobierno anterior hacia la segunda economía más grande ‌del mundo.

"Los complejos retos globales solo pueden resolverse trabajando juntos", dijo Zipse a Reuters. "Con su viaje a China, el canciller está enviando una fuerte señal de diálogo y cooperación".

"Quienes cierran sus mentes al enorme mercado y al potencial de innovación de China están perdiendo grandes oportunidades de crecimiento global y éxito económico".

Merz dijo el miércoles por la noche que buscaría "alianzas estratégicas" durante ‌la visita.

INTENSA GUERRA DE PRECIOS

Empresas como BMW, Volkswagen y Mercedes-Benz han visto cómo sus ventas ⁠caían en China, un mercado que ha impulsado sus beneficios durante años, pero ‌en el que la fabricación subvencionada de vehículos eléctricos ha provocado una intensa ⁠guerra de precios con las marcas locales de rápido crecimiento.

Mientras ⁠tanto, los fabricantes de automóviles tradicionales se han quedado atrás en la carrera por desarrollar motores eléctricos, plataformas de software y sistemas de conducción autónoma.

"La innovación y el progreso no surgen del aislamiento, sino cuando se unen el espíritu pionero, la apertura y la ‌experiencia global", afirmó Zipse.

Los directores generales de Volkswagen ​y Mercedes-Benz también viajarán con Merz a China, según personas familiarizadas con el asunto. Las empresas alemanas invirtieron en 2025 la mayor cantidad en cuatro años en el mercado chino. (Información adicional de Rachel More; redacción de Christoph Steitz; ‌edición de Madeline Chambers y David Holmes; Editado en Español por Ricardo Figueroa)